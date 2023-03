Tiltja a rendőrség a gyülekezést Párizs főbb pontjain

Megtiltotta a gyülekezést Párizs főbb csomópontjain a helyi rendőrség, írja a Guardian. Az országban egyre hevesebbek a tüntetések és zajlanak a sztráikok is, miután Emmanuel Macron és pártja szavazás nélkül átverte az alsóházon a munkavállalókat hátrányosan érintő törvényt. A politikus mindent feltett a nyugdíjkorhatár kitolására, írta elemzésében Magyari Péter.

A törvény átszuszakolása után rövidesen több ezres tömeg gyűlt össze a Concorde téren, ahol utcakövekkel dobálták meg a könnygázzal oszlató rendőröket. Oda például elviekben nem tudnak menni holnap a tüntetők.



photo_camera Fotó: ANDREA SAVORANI NERI/NurPhoto via AFP

Vasárnapra több nagyobb városban is tüntetéseket is terveztek, így Bordeaux, Marseille és Brest mellett Párizsban is mozgósítanák az ellenállást a szakszervezetek. A nyugdíjkorhatárt 62-ről 64-re emelő törvény a 2018-as sárgamellényes tüntetések óta nem látott méretű megmozdulásokat generált.