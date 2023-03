Rejtélyes tárgyat próbálnak azonosítani a dánok a felrobbantott Északi Áramlat közelében

Felvették a kapcsolatot a Északi Áramlat tulajdonosaival a dán hatóságok, miután „rejtélyes tárgyakra” bukkantak az gázvezetékek közelében a tengerfenéken. A vezetéket szeptember végén robbantották fel ismeretlen elkövetők. Hogy kik, még nem tudni, vannak, akik az oroszokra, vannak, akik az ukránokra, vannak, akik az amerikaiakra mutogatnak, mások csöndben várják, hogy múljon az idő.

photo_camera A rejtélyes tárgy Fotó: HANDOUT, DANISH MINISTRY OF DEFENCE/AFP

Csütörtökön a Dán Energiaügynökség hengerszerű tárgyról mutatott be képeket. Állításuk szerint simán lehet, hogy csak egy – a veszélybe került hajókon használt – füstbójáról van szó, azonban szeretnék alaposabban is megvizsgálni azt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban egy 40 centi hosszú, 10 centis átmérőjű tárgyról számolt be, amelyet a robbantáshoz használt jeladóként azonosítottak. Putyin is az amerikaiakat gyanúsítók csoportjába tartozik. „Mindenképp pozitív fejlemény, hogy a vezeték tulajdonosát is bevonják a nyomozás fontos szakaszába” – reagált a dán hatóságok megkeresésére Dimitrij Peszkov Kreml-szóvivő. (DW)