A legendás újságíró megírta, hogy Amerika robbantotta fel az Északi Áramlatot, de mire alapozza ezt?

Az Egyesült Államok áll az Északi Áramlat gázvezetéknél történt szeptemberi robbantás mögött, közölte Seymour Hersh amerikai újságíró.

Az óriási jelentőségű állítást mindössze egyetlen névtelen forrás elmondása támasztja alá.

Hersh újságírás-történelmi figura, akinek az elmúlt években egyre meredekebb állításai voltak.

Ebben az ügyben talán nem indokolatlan azt mondani: felrobbantotta az internetet szerdán Seymour Hersh amerikai újságíró cikke, amelyben azt állítja, az Északi Áramlat gázvezetéknél történt robbantásokat az Egyesült Államok szervezte meg és hajtotta végre.

Az eset szeptemberben történt az Oroszországot Németországgal összekötő orosz gázvezetékpáron a Balti-tengeren. A svéd ügyészség nyomozása egyértelműen arra jutott, szándékos robbantás történt. A német ügyészség szerint nincs bizonyíték az orosz érintettségre. Hogy ki az elkövető, arra nincs hivatalos magyarázat. Az ugyanakkor az első pillanattól világos volt, egy ilyen robbantásnak súlyos katonai következményei lehetnek. A Kreml tagadta, hogy közük lenne a szabotázsakcióhoz.

photo_camera A gázszivárgás a dán légierő egyik F-16-osa pilótájának a fényképén. Fotó: RITZAU SCANPIX/via REUTERS

Ebben a helyzetben érkezett meg Hersh cikke, ami részletesen leírja, hogy a CIA és az amerikai kormány norvég segítséggel hajtotta végre a robbantást. A cikk állítása szerint egy nyári, BALTOPS 2022 nevű NATO-hadgyakorlat leple alatt rögzítették a vezetékekre a távirányítású bombákat. A cikk szerint Joe Biden elnök meg akarta akadályozni Oroszországot abban, hogy az energiaszállítást politikai fegyverként használja. A terven Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó irányításával dolgoztak 2021 decembere óta, és igyekeztek mindent megtenni azért, hogy az amerikai részvétel ne legyen bizonyítható. Hersh cikke azt állítja, hogy a norvég haditengerészet javasolta az alkalmas helyszínt a robbantásra, és a bombák aktiválásában egy norvég repülőgép is részt vett.

A Fehér Ház szóvivője teljesen hamisnak nevezte a történetet.

Hogy mire alapozza a potenciálisan világtörténelmi jelentőségű állításokat Seymour Hersh? Egyetlen anonim forrás elmondására, aki, megfogalmazása szerint, ismeri az akció részleteit.

Ez merőben szokatlan ilyen horderejű ügyeknél. Hogy miért kelt ekkora feltűnést egy látszólag gyenge lábakon álló cikk? Itt jön a képbe, hogy ki a szerző, és hol jelent meg a cikk.

photo_camera Seymour Hersh 2004-ben. Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Seymour Hersh az amerikai újságírás meghatározó alakja, korszakos jelentőségű leleplezésekkel a háta mögött. 1969-ben az ő cikke nyomán vált ismertté, hogy az amerikai hadsereg háborús bűncselekményeket követett el Dél-Vietnamban, ahol brutálisan lemészároltak civileket, majd ezt megpróbálták eltusolni. Hersh ezért Pulitzer-díjat kapott. 2004-ben pedig azt leplezte le, hogyan kínozták a foglyokat az amerikaiak által működtetett iraki Abu Ghraib börtönben.

A most 85 éves szerző ugyanakkor az elmúlt években egyre meredekebb cikkekkel is előállt. Írt például arról, hogy Oszama bin Laden halála körül valójában semmi sem úgy történt, mint ahogy a hivatalos változatban szerepelt - az erről szóló cikkét éles kritikák érték belső ellentmondásai miatt (erről itt írtunk). Vitatta azt is, hogy Bassár el-Aszad szír diktátor vegyi fegyvert vetett volna be - miközben bizonyított esetekről volt szó. A Szkripal-merénylettel kapcsolatban pedig azt mondta, szerinte nem áll meg a novicsokos mérgezés sztorija.

Hersh számos kritikát kapott azért is, hogy cikkeit milyen nagy mértékben alapozza névtelen forrásokra. Önmagában a névtelen források használata persze nem ritkaság az újságírásban, pláne a legerősebb sztoriknál, de ideális esetben ilyenkor egy újságíró igyekszik több forrásból is megerősíteni, vagy más bizonyítékokat találni egy-egy állításra. Hersh esetében különösen ellentmondásos az is, hogy miközben - érthető módon - minden megszólalásában hangsúlyozza, hogy ne bízzunk vakon a hivatalos magyarázatokban, - kevésbé érthető módon -, ő maga mintha a saját forrásaiban teljesen megbízna, és ezt várná az olvasótól is.

Legújabb cikke pedig nem is újságnál, hanem Hersh saját, most indított Substack-oldalán jelent meg. A Substack egy hírlevél-szolgáltatás, ahol az utóbbi időben számos újságíró indította újra karrierjét. Bemutatkozó posztjában Hersh arról ír, hogy itt végre megélheti azt a szabadságot, amire mindig is vágyott, nem korlátozzák intézmények, szerkesztők, a mainstream média érdekei és elvárásai - ami most különösen népszerű üzenet. Egy erős kezű szerkesztő jelenléte ugyanakkor az ilyen típusú sztoriknál egyáltalán nem indokolatlan korlátozás - az ő feladata lenne akár a legendás sztárújságírónál is visszakérdezni egy cikk minden részletére, hogy biztosan elég stabil alapon állnak-e az állítások ahhoz, hogy bedobják őket a köztudatba.

Most tehát az a helyzet, hogy úgy vitatkoznak erről a történetről világszerte, hogy leginkább Hersh évtizedekkel ezelőtti érdemei azok, amik hitelesítik, mások számára pedig pont, hogy az utóbbi évekbeli, megalapozatlan sztorijai kérdőjelezik meg azt.

A cikk megjelenése után Hersh nyilatkozott a TASZSZ orosz hírügynökségnek, akik megkérdezték a forrásról. Azt mondta: „Valaki, aki úgy tűnik, elég sokat tud arról, hogy mi történt. Nevet nyilvánvalóan nem mondhatok.”