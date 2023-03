Bár Szijjártó nem tudott ott lenni Curtis koncertjén, biztosra vette, hogy a nagykövetség munkatársai az első sorban fognak csápolni

Szijjártó Péter külügyminiszter New York-i látogatását a tőle megszokott visszafogottsággal mindössze öt darab Instagramposztban örökítette meg. Ebből az ötből egy, a kötelező futós kép, melyen Szijjártó úgy tűnik ki szürke melegítőjével a New York-i bús-borús tömegből, mint békegalamb a háborúskodó szirti sasok között. Ez alá a kép alá kommentelt Curtis, aki most épp megint Majka nélkül csapatja, amíg megint rendbe nem rakja magát. A rapper kommentjében meginvitálta a külügyminisztert, és „kedves társaságát” aznap este épp New Yorkban tartandó koncertjére.

Szijjártó meggyőző indokkal kioffolta a koncertet, de biztosította a rappert afelől, hogy „a nagykövetség munkatársai lelkesen fognak csápolni az első sorban”. Curtis ezután jó utat és minden jót kívánt a külügyminiszterelnöknek.

A duó (mármint Majka és Curtis duója) korábban 2018-ban ment szét, amikor is Majka azt mondta, öt éve arról szólt a kapcsolatuk, hogy igyekezett mindenféle módszerrel rávenni Curtist, hogy álljon le a kábítószerezéssel.