Még a választások előtt belenyúlna a Fidesz a kampányfinanszírozási szabályokba

Hamarosan egyéni képviselői indítvánnyal módosíthatja a Fidesz a választási törvényeket, árulta el Kósa Lajos a Mandinernek. A párt alelnöke szerint májusig szigorodnának a kampányok és a választási jelölő szervezetek finanszírozására vonatkozó szabályok. Ennek lényege, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon jelöltet állító bármilyen egyesületnek, pártnak vagy egyéb szervezetnek is meg kell felelniük a pártokra vonatkozó szabályozásnak, vagyis csak magyar természetes személyektől fogadhatnak el anyagi vagy egyéb támogatást.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Úgy fair, ha lehetőség szerint minden szereplő azonos feltételekkel indul a választáson” - mondta Kósa, aki azt szeretné elérni, hogy „külföldiek anyagilag ne befolyásolják a voksolás folyamatát, ahogy olyan szereplők sem, akik bár nem alanyai a választójognak (például vállalatok, befektetők), mégis jelentős érdekeik fűződhetnek a választáshoz”.

A 2022-es választások előtt az Action for Democracy nevű amerikai szervezet 1,8 milliárd forinttal támogatta Márki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalmát. Bár a volt miniszterelnök-jelölt elismerte, hogy ebből a pénzből tudták kifizetni a kampány utolsó számláit, szerinte ez törvényes, hiszen az MMM nem mint politikai párt, hanem mint civil szervezet kampányolt az ellenzéki összefogás mellett. A módszert a CÖF működéséhez hasonlította, ami úgy szokott kampányolni a Fidesz mellett, hogy közben közpénzt is kap.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Márki-Zay nyilatkozata után a titkosszolgálatok vizsgálni kezdték az ellenzék kampányforrásait. A jelentés szerint a pénzből az MMM kb. 1,4 milliárdot fizetett ki a közösségi médiás ügynökségként működő és tanácsadói feladatokat is ellátó Datadat-csoportnak. Az Action for Democracy ezen felül utalt az Oraculum 2020 Kft.-nek is egymilliárd forintot, ami a jelentés szerint 324 milliót továbbutalt a DatAtadat Professionalnek, ami további 148 millió forintot is kapott az Action for Democracytől. Az Oraculum 2020 Kft. az Ezalenyeg.hu kiadója, a tulajdonosa Páva Zoltán, aki már dolgozott az MSZP-seknek, őt is megfigyelték a Pegasus kémszoftverrel. Az Ezalenyeg.hu a választás előtt 227 millió forintot költött hirdetésekre a Facebookon.

A Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Információs Központ megállapította azt is, hogy a külföldi politikai szervezet által a magyar választások időszakában Magyarországra utalt támogatás a magyar választások befolyásolását szolgálta. A szolgálat szerint ez egyértelműen Magyarország szuverenitásának megsértését jelenti, egyúttal felveti a vonatkozó magyar jogszabályok megsértésének gyanúját is.

Kósa Lajos Márki-Zay gyakorlatát a csalás intézményesítésének tekinti, és szerinte az ehhez hasonló „politikai innovációk miatt szükséges a törvénymódosítás”. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy mivel jövő május végén vagy június elején, az európai parlamenti választásokkal egy időben lesznek az önkormányzati választások, a következő két-két és fél hónap áll rendelkezésre a szükséges jogalkotási munkához.