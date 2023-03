Rossi: Nem álmodtam ilyen jó kezdésről

„Bíztam a jó rajtban, mert az észtek 1-0-s felülmúlása után láttam, hogy a játékosaim sokat javultak, odafigyeltek az utasításaimra és kijavították a hibákat. Ennek ellenére nem álmodtam ilyen jó kezdésről, de ez egy hosszú sorozatnak csak az első lépése volt” - mondta az MTI-nek Marco Rossi, a magyar fociválogatott szövetségi kapitánya a bolgárok elleni 3-0-ás győzelem után.

Kiemelte Szoboszlai Dominikot, aki a második gólt lőtte szabadrúgásból. „Ha továbbra is így fejlődik, egyre többször lesz ő a mérleg nyelve.” Azt mondta, az volt a terv, hogy túlterhelik a széleket, ez az első félidőben jobban sikerült a jobb oldalon, de a másodikban a balon is jól működött.

photo_camera Marco Rossi Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szóba került Ádám Martin is, aki az észtek elleni barátságos meccsen és most is gólt lőtt, de egyik meccset se játszotta végig. „Ádám Martint azért hívom meg, mert megbecsülöm. Ha továbbra is stabil kezdő akar maradni, akkor javítania kell a fizikai kondícióján, amihez extra edzésre és megfelelő diétára van szüksége. Klubcsapatában négy meccsen kilencven percet se játszott, így nem várhatjuk el, hogy a válogatottban végigjátsszon egy mérkőzést. Nagyon jó kvalitásai vannak, és örülök, hogy ezúttal felszabadult és határozott volt.”

A bolgár szövetségi kapitány, Mladen Krstajic is dicsérte a magyar csapatot. Szerinte egész Európa tudja, hogy a válogatott erős, a kulcsemberei pedig az európai élbajnokságokban edződnek. „Ez már nem a 10-15 évvel ezelőtti magyar csapat.”

A válogatott legközelebb június 17-én játszik Montenegróval.