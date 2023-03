Kompenzációt kapnak a háziorvosok, akik túl sokat buknak az új finanszírozással

Kompenzációt kapnak azok a háziorvosok és fogorvosok, akik havi 100 ezer, illetve 75 ezer forintnál többet buknak az új indikátorrendszer miatt, olvasható egy friss kormányrendeletben. A kompenzáció májusra, júniusra és júliusra érvényes.

A kormány tavaly év végén módosította a praxisok finanszírozási rendszerét. Ennek lényege, hogy a pénzosztáskor nagyobb súllyal esik a latba az orvosok teljesítménye, vagyis hogy hány pontot érnek el a központilag meghatározott szempontrendszerben. Ilyen indikátorok korábban is léteztek, de most módosítottak is rajtuk.

Ennek ellenére az orvosok az elmúlt hónapokban még a régi szabályok szerint kaptak pénzt, a Belügyminisztérum csak annyit mondott, monitorozzák az új rendszer hatékonyságát.

photo_camera Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szakértője március elején elismerte, hogy a korábbi teljesítmény alapján a házi- és gyermekorvosi praxisok nagyjából felének csökkenni fog a bevétele.

Az egészségügyi államtitkár oldalán közvetített előadásból kiderült, hogy több száz felnőtt háziorvos és gyermekorvos lesz, akik százezer forintnál többet buknak. Nekik szól a most meghirdetett kompenzáció. A fogorvosoknál úgy becsülte, hogy a praxisok 30-35 százaléka többet nyer vagy veszít majd 10 százaléknál, ami 150-250 ezer forintos különbséget jelent.

Takács Péter államtitkár ezen az eseményen is utalt rá, hogy dolgoznak a kompenzációs rendszeren, mert szükség lehet némi felkészülési időre.

A finanszírozás átalakítása volt az egyik ok, amiért a Magyar Orvosi Kamara (MOK) tiltakozást hirdetett, és arra biztatta a háziorvosokat, hogy ne írják alá az új ügyeleti szerződésüket (ami független a finanszírozás kérdésétől).

A hatékonyságmérés javításával, a teljesítmény ösztönzésével a MOK is egyetért, de bírálja a mérőszámokat, mert nem tisztán az orvos teljesítményét tükrözik, hanem azt, hogy a betegek mennyire nyitottak akár az oltásra, akár a szűrővizsgálatra.

Kerestük a MOK-ot, mit szólnak a kompenzációhoz. Ha válaszolnak, beszámolunk róla.