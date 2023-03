Egybehangzó sajtóértesülések szerint vádat emeltek Donald Trump ellen

Egy manhattani esküdtszék a vádemelés mellett döntött Donald Trumppal szemben - állítja a New York Times és a CNN is. Ilyen még soha nem történt volt amerikai elnök esetében.

A pontos vádat a napokban közlik majd Trumppal. Az biztos, hogy a New York-i ügyész hallgatási pénzek kifizetésének gyanújával már 2019 óta folytat vizsgálatot Trump ellen. Az ügy lényege, hogy Trump a számára sikeres 2016-os elnökválasztás előtt nem sokkal megbízta Michael Cohent, hogy fizessen 130 ezer dollárt Stormy Daniels pornószínésznőnek. Ezzel akarta rávenni a nőt, hogy hallgasson a korábbi viszonyukról. A kenőpénzt aztán már elnökként Trump havi részletekben törlesztette Cohennak.

Ahogy Király András írta az ügy részleteiről: Trump havi törlesztés az a momentum, ami miatt Trump az amerikai történelem első elnöke, aki ellen büntetőeljárásban vádat emelnek. Alvin L. Bragg New York-i körzeti ügyész szerint Trump ezzel ugyanis két szabálysértést is elkövetett: egyrészt amikor részletekben visszafizette a kenőpénzt, azt ügyvédi költségként számolta el, ezzel meghamisítva a könyveit. Másrészt, mivel Cohen a választási kampányban, Trump érdekében fizette le Danielst, a kenőpénz valójában tiltott kampánytámogatásnak minősül. A két szabálysértés együtt már kiad egy bűncselekményt, amelyekért együtt akár négy év le nem töltendő szabadságvesztésre is ítélhetnék az egykori elnököt. Már ha egyáltalán a bíróság vevő Bragg ügyész koncepciójának befogadására - a jogi szakértők szerint ez azért kétséges.

Trump ezt a vádemelést jósolta meg korábban, bár úgy, hogy őt bilincsbe fogják elvinni. Ez akkor történhet meg, ha nem hajlandó megjelenni a hivatalos idézésre a New York-i bíróságon.