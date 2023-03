Könnyen lehet, hogy a világnak búcsúznia kell Sanna Marintól

Az orosz-ukrán háború kitörése után több mint egy évvel országgyűlési választást rendeznek Finnországban vasárnap. És hogy mi köze a kettőnek egymáshoz? Nagyon is sok. Finnországnak hosszú közös határszakasza van az agresszor Oroszországgal, és ettől nem függetlenül kérte - a semlegesség évtizedei után - felvételét a NATO-ba. Sanna Marin miniszterelnök nemzetközi sztárpolitikus lett, azon politikusok egyike, akik a legkeményebben állnak ki Ukrajna szuverenitása mellett.

A választás útvesztőiben finnországi emberünk, az egykori iNteRNeTTo helsinki mutációjának szerkesztője, Jyrki Halonen segített eligazodni.

Marin még nem nyert választást

Marin úgy lett miniszterelnök, hogy nem neki kellett megnyernie a 2019-es választást. A Finn Szociáldemokrata Párt Antti Rinnével nyert, de néhány hónap múlva kénytelen volt távozni, mert az ötpárti koalíció egyik tagja elégedetlen volt azzal, ahogy a postássztrájkot kezelte. Így lett miniszterelnök a szintén szociáldemokrata Sanna Marin, Rinne kormányának közlekedési és hírközlési minisztere, Rinne pedig az Országgyűlés egyik alelnöke. (Magyarországon sok minden elképzelhetetlen, ami Finnországban nem, így az is, hogy egy bukott miniszterelnök megelégedjen egy ilyen háttérszereppel.)

Finn miniszterelnökről alighanem még nem írt annyit a világsajtó, mint Sanna Marinról, pedig egy teljes ciklus sem jutott még neki. És nem csak azért, mert ilyen fiatalon - 34 éves volt megbízatásának kezdetén - senki sem töltötte be ezt a posztot. Az nem volt különösebben érdekes, hogy női miniszterelnöke lett Finnországnak, hiszen a kétezertízes években volt már két nő elődje, mindketten a Centrumpárt tagjai, igaz, összesen kicsivel több mint egy évig kormányoztak. Az már érdekesebb, hogy az ötpárti koalíció valamennyi vezetője nő. Marin a koronavírus-járvány idején egyike volt azon női politikusoknak, akik a legeredményesebben vették fel a harcot a Coviddal.

Bocsánat!

A világsajtóban a legnagyobbat a tavaly nyári táncolós, bulizós videója futott. A felvételek megosztották Finnországot, ezért pont nem kért bocsánatot - nem is volt oka rá -, szemben más ügyekkel, amikért elnézést kért.

Ugyanezen a bulin két ismert női influenszer félmeztelenül csókolózott, mellüket egy Finnország feliratú táblákkal takarták el.

2021 decemberében elment egy bárba, miközben egyik közvetlen kollégájának, a külügyminiszternek pozitív volt a Covid-tesztje.

Kiderült, hogy az ígéretekkel ellentétben nem igazán foglalkoztak a Finnországban élő őslakos számik jogairól szóló törvénnyel, ami aztán a parlamenti bizottságban elbukott.

Ezek az ügyek nem ártottak a népszerűségének, az viszont kérdéses, hogy a pár héttel ezelőtti kijevi látogatásán elhangzottak nem okozzák-e a bukását. Sanna Marin nem tartotta kizártnak, hogy Finnország leszerelt Hornet vadászgépeit Ukrajnának adja át. Megint magyarázkodnia kellett, nemcsak a választópolgárok, hanem a meglepett védelmi minisztere és a köztársasági elnök előtt is. Azt mondta, nem tett ilyen ígéretet, csupán úgy érzi, Ukrajnának egyre komolyabb fegyverekre lesz szüksége, hogy megvédje magát, így helyes, ha a vadászgépek szállításáról is megindul egy konzultáció. (Még maga a kérdést feltevő újságíró is meglepődött, miért lett ebből ekkora ügy.)

photo_camera Sanna Marin és Volodimir Zelenszkij Kijevben március 10-én Fotó: HANDOUT/AFP

Marin kijelentéséből azért is lehetett akkora botrány, mert Finnországban a köztársasági elnöknek - a kormánnyal közösen - hagyományosan nagy szerepe van a külpolitika alakításában. Ebben az esetben úgy tűnhetett, hogy Marin megkerülte Sauli Niinistőt. (Sokak szerint a miniszterelnök hasonló lépései messze nem váltanának ki akkora felháborodást, ha történetesen nem egy fiatal nő, hanem egy középkorú férfi lenne.)

Centire megismétlődhet a 2019-es választás

Finnországban a magyarnál jóval arányosabb a választási rendszer, így nem csoda, hogy az elmúlt száz évben alig-alig volt olyan koalíció, amit négy pártnál kevesebb alkotott volna, a mostaniban speciel öten vannak (zárójelben a 2019-es helyezésük és eredményük):

Finn Szociáldemokrata Párt (1., 17,73 százalék)

Centrumpárt (vidéken erős párt, leginkább szociálliberális 4., 13,76 százalék)

Zöld Liga (5., 11,49 százalék)

Baloldali Szövetség (6., 8,17 százalék)

Svéd Néppárt (7., 4,53 százalék)

A parlamentbe még négy párt jutott be, közülük a szociáldemokraták mellett az akkori második Finnek Pártjának és harmadik Nemzeti Koalíciónak van esélye a vasárnapi választások megnyerésére. Ők hárman egyébként 2019-ben is fej fej mellett végeztek. Íme, az ellenzék pártjai és négy évvel ezelőtti eredményük:

Finnek Pártja (szélsőjobboldali, 2., 17,48 százalék)

Nemzeti Koalíció (jobboldali, 3., 17 százalék)

Kereszténydemokraták (8., 3,9 százalék)

Mozgalmat most! (jobbközép, 9., 2,25 százalék)

Az egészben az a legcsodálatosabb, hogy a 2019-es sorrend akár centire is megismétlődhet. Az első három helyezett között ismét a napi forma fönt majd, a végső győztes megtippelhetetlen, a többiek pedig nagy valószínűséggel ugyanott végeznek, ahol négy éve. Az első három helyezett közötti sorrend így áll a közvélemény-kutatások elmúlt 30 napi átlaga alapján:

Nemzeti Koalíció (20,3 százalék) Finnek Pártja (19,3 százalék) Finn Szociáldemokrata Párt (19,3 százalék)

photo_camera A három legnagyobb finn párt elnökei egy szerdai tévévitán. Balról jobbra: Riikka Purra (Igaz Finnek), Sanna Marin (szociáldemokraták), Petteri Orpo (Nemzeti Koalíció) Fotó: MARKKU ULANDER/AFP

A szociáldemokraták (SDP) támogatottsága a Covid-járvány kezdete óta viszonylag stabil, a szélsőjobboldali Finnek Pártjáé (PS) hullámzó, most éppen felfelé jönnek, a jobboldali Nemzeti Koalíció (KOK) pedig tavaly év végén már 25 százalék körül járt, de pont a kampányban zuhanórepülésben vannak. Marin egyébként jóval népszerűbb a pártjánál.

photo_camera Finn pártok népszerűségének alakulása a 2019-es választások óta Forrás: wikipedia

Hogy lesz ebből kormány?

A legizgalmasabb kérdés az, milyen koalíció alakulhat a választás után. Ebben a kérdésben a Finnek Pártjához való viszony számít kulcskérdésnek, ami egyes pártokon belül sem egyértelmű.

Ha a szociáldemokraták győznek, akkor sem marad a mostani koalíció, a Centrumpárt ugyanis jelezte, nem kívánják folytatni, elsősorban az eltérő gazdaságpolitika miatt.

Ha a Nemzeti Koalíció győz, akkor akár a Finnek Pártjával is összeállhatnak, bár van egy szárnya a Nemzeti Koalíciónak - ők a Fidesznek is komoly ellenfelei voltak az Európai Néppártban -, akik nem tolerálják a Finnek Pártja bevándorlásellenességét. A szociáldemokratákat is felkérhetik koalíciós társnak, a gazdaságpolitikai kérdésekben viszont jókora viták lennének közöttük.

Ha a Finnek Pártja győz, akkor nem világos, hogy a szintén jobboldali Nemzeti Koalíció és a Centrumpárt be akar-e kerülni egy szélsőjobboldali miniszterelnök vezette kormányba. Nélkülük pedig lehetetlen lenne a kormányalakítás, mivel a baloldali, kisebbségi és zöldpártok kizárták ennek lehetőségét.

A háborúban nincs vita

Az ukrajnai háború megítélésében az Oroszországgal csaknem 1300 kilométeren határos Finnországban nincs vita a parlamentbe jutásra esélyes pártok között. Még az a Finnek Pártja is elítéli Moszkvát, ahol egykor a legtöbb Putyin-rajongó volt. (Érdemes megnézni a fenti táblázatban a népszerűségük alakulását: a háború kitörésekor - talán a régi emlékek miatt - bezuhantak, de mostanra elérték a háború előtti szintet.)

Az ország NATO-tagságát is valamennyi párt támogatta, bár a koalíciós Baloldali Szövetség, Finnország Kommunista Pártjának egyfajta utódpártja 16 képviselője közül hatan nemmel szavaztak, de közülük is csak ketten vádolhatók oroszbarátsággal. (Nem tett jót Magyarország finnországi megítélésének a NATO-tagságukról szóló szavazás folyamatos lebegtetése, a migrációs kérdésben a Fidesszel egy véleményen lévő Finnek Pártja viszont feltűnően megértő.)

De ez még semmi: Finnországban valamennyi párt - a Finnek Pártját is beleértve - egyetért abban, hogy Ukrajnának fegyvert kell szállítani annak érdekében, hogy megvédhesse magát az agresszor Oroszországgal szemben.

Nem akarnak Svédország lenni

Finnországban 8,8 százalék volt a februári infláció, de például az áram ára zuhanni kezdett. Ezzel együtt a gazdasági, megélhetési kérdések ott is előtérbe kerültek. A szociáldemokratákat különösen a Nemzeti Koalíció verné meg ezen a terepen; az eladósodás megállítására, az állami kiadások csökkentésére helyezték a hangsúlyt. A Finnek Pártja a már jól bevált témájával, a bevándorlás megfékezésével kampányol, és - egyébként a Fideszhez hasonlóan - arra figyelmeztetnek, hogy Svédország lehet Finnországból, utcai bandák alakulhatnak, akik a külvárosokban háborúznak egymással.

Tudta-e ön?

Végül néhány érdekesség, némelyikre magyarként különösen rácsodálkozhatunk:

A finn pártrendszer az európai átlaghoz képest jóval stabilabb, a Liike az egyetlen viszonylag új párt, de ők is nagyjából megismételhetik a 2019-es 2 százalék körüli eredményüket. A milliomos Hjallis Harkimo által alapított párt ígérete az volt, hogy tagjaik internetes szavazáson dönthetnek a párt parlamenti álláspontjáról. A második legfiatalabb párt az 1995-ben alapított Finnek Pártja.

A kilenc, parlamentbe jutásra esélyes párt vezetője közül hét nő. (2019-ben hárman voltak nők.) A legnagyobb esélyes Nemzeti Koalíciót ugyanakkor egy férfi, a kevésbé karizmatikus 53 éves Petteri Orpo vezeti. Feminista Párt is indul amúgy a választáson, nekik nincs esélyük a parlamentbe jutni.

Egy friss felmérés szerint még napokkal a választás előtt is a szavazópolgárok 34 százaléka válthat pártot. Ennek taktikai okai is lehetnek, de a szavazatok akkor is az egyre inkább összeálló baloldali, illetve jobboldali tömbön belül maradnak.

Finnországban elég magas a részvételi arány, a 2010-es években rendre 70 százalék fölötti szokott lenni.

A már száz éve az egyik legnagyobb pártnak számító, számtalan választást nyerő Centrumpárt lassan kikerül a finn politika fő áramából, aminek demográfiai okai vannak; főként vidéken népszerűek, szavazóik egyre fogynak. 2014-ben olyan gyöngén szerepeltek, mint 1917 óta soha, most ezt is alulmúlhatják.

Az ország különböző részein már március 22. és 28. között szavaztak, ez az előzetes választás, amin a választőpolgárok 40 százaléka adta le szavazatát. (Az előzetes választás célja a részvétel növelése, az egész országban lehet szavazni.)

A finn választási rendszerben állandó a koalíciós kényszer, így a pártok jóval nagyobb együttműködésre vannak ítéltetve. Igaz, vannak valódi viták, mi ettől már elszoktunk, ők meg néha elborzadnak tőle.

Borítókép: Választási plakátok a Helsinki melletti Espoo egyik utcáján szerdán (Fotó: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP)