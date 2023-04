Ferenc pápát kiengedték a kórházból: Még élek!

Három nap után elhagyta a római Gemelli kórházat Ferenc pápa, írja a BBC. A fertőző hörgőgyulladással kezelt egyházfő azzal viccelődött a rá váró hívők előtt, hogy

még élek!

A Vatikán közlése szerint a húsvéti programok többségét kihagyja a pápa, a. húsvétvasárnapi misén viszont jelen lesz, és elmondta az ilyenkor szokásos Urbi et Orbi áldását a Szent Péter téren.

