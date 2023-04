Medvegyev: Meglátjuk, hogy Európa készen áll-e békefenntartók koporsóinak hosszú sorára

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő után most Dimitrij Medvegyev egykori orosz elnök reagált Orbán Viktor pénteki kijelentésére, miszerint európai politikusok békefenntartókat küldenének Ukrajnába, tudhatjuk meg az Institue for the Study of War (ISW) amerikai stratégiai kutatóintézet jelentéséből.

photo_camera Fotó: SERGEI KARPUKHIN/AFP

Míg Vlagyimir Putyin szóvivője pénteken óvatosan fogalmazott, sőt még azt is felvetette, hogy előfordulhat, hogy Orbán csak csúsztatott, addig Medvegyev a tőle megszokott stílusban reagált: „Meglátjuk, hogy Európa készen áll-e békefenntartók koporsóinak hosszú sorára” – írta Telegramon.

„Meglátjuk, mi lesz később. Mindenesetre nagyon remélem, hogy ha Magyarország csapatai be is vonulnak, akkor csak Kárpátaljára” - ezt már Anatolij Wasserman, a Duma képviselője nyilatkozta a Pravdának. Wasserman elmondta, Kárpátalja történelme során általában Magyarországhoz tartozott, az ott élő orosz többség megtalálta az együttélés formáit – írja az rtl.hu. „Mi majd megbeszéljük a magyarokkal, hogyan biztosítjuk a magyar kisebbség és a régió orosz többsége érdekvédelmét.”

Az ISW szerint nincs semmi arra utaló jel, hogy európai politikusok békefenntartók Ukrajnába küldéséről tárgyalnának. Valószínű, hogy Medvegyev Orbán túlzó kijelentésébe kapaszkodva igyekszik a Nyugatot, mint a háborút eszkaláló szereplőt bemutatni.