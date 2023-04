Eszenyi szerint ő egy nemzeti kincs, még csuklótörésnél is hordágy jár neki

Eszenyi Enikő nem tanul a hibáiból, és Pásztor Erzsi is miatta hagyta ott a Játékszínt - többek között erről is beszélt nemrég Verebes István a Klubrádióban. A Jászai Mari-díjas színész és rendező, Kadarkai Endre „Szavakon túl” című műsorában mondta el véleményét a Vígszínház korábbi igazgatójáról.

photo_camera Eszenyi Enikő 2017-ben egy próbán a Vígszínházban. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Eszenyi még 2020-ban távozott a Vígszínház igazgatói posztjáról, miután több volt munkatársa is nyílt levélben írta meg, hogy felmondásukhoz az igazgató „verbális erőszaka” és „agresszív vezetői kommunikációja” is hozzájárult . Lemondása után a színház vezetését Rudolf Péter vette át, akit Karácsony Gergely nevezett ki az intézmény élére.

Eszenyi színésznőként tért vissza Budapestre, miután főszerepet kapott a Játékszín egyik darabjában, a „Csodálatos vagy, Júlia!”-ban. A darab február végi bemutatója azonban meghiúsult, mivel a színésznő elcsúszott a padlón a nyilvános főpróbán, és eltörte a csuklóját.

A balesetről Verebes most azt mondta, hogy „tehetséges, fantasztikus képességű nő, aki rendezőnek is nagyszerű, viszont azt hallom, hogy amikor a Játékszínben eltörte a csuklóját és hívták a mentőt, azt mondta, hogy hordágy. Erre mondták a mentők, hogy ha valaki eltöri a csuklóját, nem szoktak hordágyat hozni. Erre azt felelte, hogy én egy nemzeti kincs vagyok”. Verebes ezután hozzátette, hogy korábban is találkozott már „ilyen tehetséges emberekkel, akik elvesztik az eszméletüket”, és hogy Pásztor Erzsi is Eszenyi viselkedése miatta hagyta ott a Játékszínt.