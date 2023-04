Finnország kedden hivatalosan is a NATO 31. tagországává válik

Finnország kedden a NATO 31. tagállamává válik – jelentette be Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára Brüsszelben, a NATO-külügyminiszterek kétnapos tanácskozása előtti sajtótájékoztatóján.

Stoltenberg közölte: a finn lobogót kedd délután vonják fel a szövetség brüsszeli központjánál. A politikus szerint Finnország csatlakozásával a NATO erősebbé válik, és ahogy a csatlakozás révén biztonságosabb hely lesz Finnország, úgy növekszik a csatlakozásra váró Svédország biztonsági környezete is.

photo_camera Jens Stoltenberg bejelent Brüsszelben Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Az évtizedeken át semleges státusú finnek – karöltve a svédekkel – az orosz–ukrán háború kirobbanása után jelentették be csatlakozási szándékukat. A folyamat gyorsan indult, de a téli hónapokban lelassult, Törökország és Magyarország ugyanis nem sietett a csatlakozási szerződés ratifikálásával, mígnem márciusban mindketten megszavazták végül a dokumentumot.

A svédek hasonló szándékát ugyanakkor továbbra is blokkolják a magyarok és a törökök is. (via MTI)