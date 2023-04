Megsérülhetett egy atomfegyver Hollandiában

Megsérülhetett egy holland légiállomáson tárolt amerikai nukleáris bomba, derült ki az Amerikai Tudósok Szövetsége hétfői jelentéséből. A jelentés szerint a B61-es nukleáris bombáról készült kép egy 2022-es, új-mexikói Los Alamos Nemzeti Laboratórium diákmunkára jelentkezőknek készített prezentációjában szerepelt.

A szövetség szerint a kép a hollandiai Volkel légitámaszponton készülhetett - ezt azonban hivatalosan még nem erősítették meg. Ahogy azt sem tudni biztosan, hogy a sérülés baleset eredménye-e vagy csak valamiféle gyakorlat része. Ha mégis baleset miatt sérült meg, Hans Kristenen, a jelentés szerzője szerint ez lenne az első eset, hogy egy európai légibázison nukleáris fegyverekkel kapcsolatos baleset történt.

Az Egyesült Államok összesen 100 darab B61-es nukleáris gravitációs bombát tárol négy európai ország bázisán - plusz Törökországban is -, egy nukleáris megosztási megállapodás keretei közt. Bár korábban többször is felmerült, hogy a bombákat visszaszállítják, az ötletet elvetették, miután Oroszország 2014-ben elfoglalta a Krími félszigetet. Sőt, a bomba legújabb fejlesztéséből a tervek szerint Európába is szállítani fognak néhányat.

„A B61-es bomba annyira biztonságos, amennyire egy nukleáris fegyver csak lehet. Jó biztonsági mechanizmusokkal,” van ellátva, a robbanóanyagok „nem fognak felrobbanni,” még ha tűz, lökés, repeszek érik is, mondta Eric Schlosser, a Command and Control című könyv szerzője. (Guardian)