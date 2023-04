A tavalyi választás óta áll az iskolai laptop-program

2022 elején több iskolában is a Fidesz képviselőjelöltjei osztották ki az állam által biztosított laptopokat, az idén viszont nem indult be a program – írj a 24.hu.

A 2022-es választás előtt jelentették be, hogy megkezdték 120 ezer, tanároknak és diákoknak szánt notebook kiszállítását a Klebelsberg Központ irányításával. A laptopok állami tulajdonban maradnak, a diákok és tanárok használatba kapják azokat, de a tervek szerint az érettségi után az akkori értékükön megvásárolhatják.

A terv Kásler Miklós akkori beszámolója szerint az volt, hogy a következő négy évben mintegy 200 milliárd forint értékben vásárol 565 ezer tanulói és 55 ezer tanári notebookot a köznevelés digitalizációjáért. Ahogy a 24.hu is írja, ezeket a Klebelsberg Központ be is szerezte és ki is osztotta, gyakran fideszes politikusokkal karöltve, kampánycélokra használva fel a programot.

„Mivel az RRF-megállapodás késleltetve született meg Magyarország és az Európai Bizottság között, a kormány saját forrásaiból indította el a tavalyi évben a projektet” – írta most a lapnak küldött válaszában a Klebelsberg Központ. Vagyis ezek szerint az uniós Helyreállítási Alap adná a forrást a laptopbeszerzésre, de a pénzek egyelőre nem érkeznek, amíg a kormánynak nem sikerül lezárnia a vitás kérdéseket az Európai Unióval.

A kormány ígérete az volt, hogy az eszközkiosztás 2022-ben folytatódik az 5. évfolyamon tanuló diákokkal, ez azonban a 24.hu információi szerint nem történt meg. A lap szerint a Klebelsberg Központ azt is írta, hogy „a nagy mennyiségű eszköz beszerzése időigényes, azonban továbbra is az a cél, hogy minden 5–12. évfolyamos tanuló néhány éven belül rendelkezzen saját használatra megfelelő digitális eszközzel”.