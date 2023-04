Putyin elérte: újra sztálinista tempóban jelentik fel egymást az oroszok

Az elmúlt hetekben világszerte nyilvánosságot kapott az orosz férfi, Alekszej Moszkaljov esete, akit börtönbüntetésre ítéltek, miután 13 éves lánya háborúellenes és Ukrajna-párti jelszavakat rajzolt az iskolában, nála pedig háborúellenes kommenteket találtak.

Moszkaljovtól elvették lányának felügyeleti jogát is, a lány árvaházba került, őt magát pedig két évre büntetőtáborba küldik. Az eset azért is kapott nagyobb nyilvánosságot, mert kalandos fordulatai voltak: a férfi elmenekült az ítélet elől, majd Minszkben fogták el. A lányt pedig azóta édesanyja elvitte az árvaházból.

photo_camera A bűnös rajz, rajta a „nemet a háborúra” és a „dicsőség Ukrajnának” feliratok.

Az ügy az iskola rajztanárának feljelentéséből indult. A saját diákja ellen tettek bejelentést a hatóságoknál rajzai miatt. Ez pedig egyáltalán nem egyedi eset. A legtöbb történet nem jut el ennyi emberhez, jellemzően csak az orosz regionális média foglalkozik vele - a jelenség ugyanakkor általános lett Oroszországban.

Tavaly áprilisban, másfél hónappal a háború kitörése után még arról írt a New York Times, hogy megjelentek ugyan az emberek közötti feljelentések, de ezek inkább csak epizódszerűek, nem tömegesek. A Financial Times Oroszország-tudósítóinak idén március végén megjelent cikke szerint mostanra egyértelműen ez a gyakorlat.

A cikkben bemutatják például a tízéves, kitűnő tanuló moszkvai diáklány esetét, akinek bűne az volt, hogy

nem vett részt a kötelező iskolai hazafiasság-órákon,

WhatsApp-on a profilképe ukránpárti szimbólum volt,

és egy chatcsoprotban háborúellenes megjegyzést tett.

Miután az iskola dolgozói észrevették ezt, feljelentést tettek, matematikus anyját pedig egy reggel arról értesítették: lányát őrizetbe vették a rendőrök. Az iskola igazgatója, aki a feljelentést megtette, az Egyesült Oroszország Párt helyi képviselője. A lányt úgy vitték el a rendőrségre, mintha bűnöző lenne, aztán anyjával együtt hosszan kihallgatták. Tudták, hogy a fegyveres erők hiteltelenítése és téves információk terjesztése olyan vádak, amiket tüntetők ellen szoktak alkalmazni, hogy börtönbe küldjék őket. Szociális munkások vizsgálták át a lakásukat, állami pszichológust küldtek ki hozzájuk. Az anyát végül csak helytelen szülői viselkedéssel és a gyerek politikai befolyásolásával gyanúsították meg - ezek nem érik el a bűncselekmény szintjét. Azóta arra tanítja a lányát, hogy gondolhat bármit, de inkább ne mondja ki nyilvánosan - korábban soha nem gondolta, hogy valaha ezt kell tennie.

A Financial Times cikke bemutat más eseteket is. Márciusban egy 40 éves férfi a moszkvai metrón utazott, amikor egy másik utas feljelentette, miután meglátta, hogy olyan képeket nézeget a telefonján, amik a hadsereget hiteltelenítik. 14 napra fegyházba került. Az év elején pedig egy pár a háborúról beszélgetett egy krasznodari étteremben. Valaki hallotta a magánbeszélgetésüket, és nem tetszett neki annak tartalma. Feljelentést tett, mire maszkos rendőrök érkeztek az étterembe, és a földre teperték a beszélgetőket.

Vlagyimir Putyin nem sokkal a háború kezdete után azt üzente egy beszédében: a társadalom tisztítsa meg önmagát, az igazi hazafiak lépjenek fel az árulók ellen. Mostanra pedig már nemcsak a hadsereget, de a formálisan magánszervezet Wagnert is tilos „diszkreditálni”. Akár a szomszédaikat is fel tudják jelenteni az emberek, ha úgy látják, hogy kék-sárga szalagjaik vannak, vagy békejelet látnak náluk otthon. A Financial Times cikke szerint vannak olyan önkormányzatok, akik már chatbotokat állítottak be a Telegramon, hogy az emberek egyszerűen, anonim módon megtehessék a feljelentéseiket. Ezt a hangulatot pedig már csalók is kihasználják. Azzal keresnek meg embereket, hogy vigyázzanak, hazaárulással vádolják őket, mert pénzt küldtek az ukrán hadseregnek - majd felajánlják, hogy nyitnak nekik egy új bankszámlaszámot. Ez olyan gyakori lett, hogy a Sberbank már figyelmeztette az ügyfeleit, hogy ne dőljenek be ennek.

Az internet és a telekommunikáció ellenőrzéséért felelős orosz hatóság, a Roskomnadzor adatai szerint 2022-ben 284 ezer bejelentés érkezett hozzájuk, elsősorban internetes posztok miatt. És ebben nincsenek benne azok a feljelentések, amiket a rendőrségnél vagy az FSZB-nél tettek meg az emberek.

Andrej Kolesznyikov, a Carnegie Endowment for International Peace kutatója szerint a feljelentések rendszere kölcsönös gyanakvást és bizalmatlanságot teremt és a totalitariánus ösztönöket hívja elő a társadalomból. Az emberek pedig úgy kezdenek viselkedni, mint a sztálinizmus alatt. Van, aki előrejutási lehetőséget lát a feljelentésekben, más pedig tényleg úgy érzi, hogy a közösségét óvja meg az árulóktól.

Az ilyen típusú között feljelentések bevett gyakorlatnak számítottak a sztálinista időkben a Szovjetunióban. Szergej Dovlatov szovjet író a nyolcvanas években feltett egy kérdést, ami szinte szállóigévé vált.