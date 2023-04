Újabb amerikai államban szigorították az abortusztörvényt

Idaho állam kormányzója, Brad Little aláírta a törvényjavaslatot, amely megtiltja, hogy egy nagykorú szülői beleegyezés nélkül abortuszhoz segítsen egy kiskorút. A törvény még példa nélküli az Egyesült Államokban: az „abortusz-kereskedelem” mint bűncselekmény-forma eddig nem létezett.

Az új törvény értelmében csak a szülője, hivatalos gyámja vagy egy általa meghatalmazott személy segíthet egy kiskorúnak abortusztablettát szerezni, de a terhességmegszakítás megszervezésében segédkezni - beleértve a szállítást is - és abortuszra „bíztatni" is tilos, akár kettőtől öt évig terjedő börtönnel is büntethetik.

Legutóbb Texas és Alabama szigorított az abortusztörvényen: előbbiben a Roe kontra Wade felülvizsgálata óta minden esetben tiltják az abortuszt, kivéve, ha egészségügyi vészhelyzet van - vagyis a nő vagy a magzat életveszélyes állapotba kerül. A texasi orvosokat akár kilencvenkilenc év börtönre ítélhetik, ezért sok orvos inkább minden esetben megtagadja a beavatkozást. Alabamában vádat emelhetnek minden nővel szemben, aki abortusztablettát vesz be, akkor is, ha azt egy másik államban írták fel neki.

