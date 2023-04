A nőgyűlölő influenszer, aki beférkőzött minden fiatal fiú telefonjába

„Ha tényleg akarnál pénzt, addig nem tudnál elaludni, amíg meg nem szerezted azt a pénzt. És ez a lényeg. Mikor nekem nem volt semmim, engem nem zavart meg semmi. Nem tudtál volna eltéríteni attól, amit akartam. Mert ez vagyok én. Ha valamit akarok, azt megszerzem” - üvölti egy számítógép kamerájába egy fiatal férfi, kopasz fejjel, feszülős pólóban. Tágra nyílt szemekkel, és nagy gesztusokkal egészíti ki a beszédet.

Andrew Tate többi videója több millió internetezőhöz jutott el. Tate, aki egyébként a fent idézett videóban a motivációról beszél, 2022 egyik legnagyobb slágere volt a közösségi médiában. A kickbox-bajnokból lett valóságshow-szereplőből lett nőgyűlölő influenszer hírneve annak ellenére - vagy talán pont azért is - rohamosan terjedt, hogy 2022 augusztusában szinte minden platform letörölte a profilját, és hogy december végén a román hatóságok őrizetbe vették szervezett bűnözés, nemi erőszak és emberkereskedelem gyanújával.

Ahogy Lisa Miller, a New York Magazine szerzője fogalmaz: a közösségi médiában a fiúkat először megfogta a férfi csillogóan kopasz feje, kigyúrt bicepsze és azon tekergő kígyós tetoválása, de ott tartotta a karizmája, és az extrém férfiasság szimbólumai: a szivarok, kocsik, nők, drága és erős italok és gyémánttal kirakott órák.

Tate átvette az egyszerű receptek, a rajzfilmfigurák, táncmozdulatok és hasonló internet trendek helyét, gyakorlatilag minden fiatal fiú telefonjába beférkőzött, Amerikában ugyanúgy, mint Ausztráliában vagy Angliában - sőt, felirattal, mémként bár, de Magyarországon is.

„Mindenki posztolja, tele van vele az internet, nem lehet tőle megszabadulni egyszerűen,” mondja Vilmos, egy 18 éves, vidéki nagyvárosi gimnazista.

Bár Andrew Tate öccsével, Tristan Tate-tel együtt jelenleg házi őrizetben van Romániában, miután nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és szervezett bűnözéssel vádolták meg, a Tate-hatást a közösségi médiában még sokáig érezni fogjuk.

photo_camera Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A kezdetek

Andrew Tate brit anya és fekete amerikai apa gyerekeként született 1986-ban. 11 éves volt, amikor Indiana államból London egyik szerény negyedébe költöztek, ahol Eileen Tate, az anya havi 150 ezres mosogatói fizetéséből éltek az állami segélyek mellett. Ebben az időben Andrew-ra legnagyobb hatással az időnként felbukkanó apja, Emory Tate volt, aki Andrew elmondása szerint néha erőszakos szerencsejátékos volt. Egyébként nemzetközi sakkmester, akit a Chess.com úttörőként jellemez.

Eileen és Emory 1985 és 1997 közötti házassága Andrew elmondása szerint viharos volt, három gyerekük született. „Ha felnősz, megérted. Anyád nem fogja be” idézte apját egy veszekedés után Andrew már felnőttként. A fiú hamar felnőtt London utcáin, ahol a lelakott állami lakásoktól és minden pennyt beosztó nagy családoktól pár utcányira kristályokkal kirakott Lamborghinik suhannak. London a lehetőségek és a társadalmi egyenlőtlenségek fővárosa is egyben.

Tate 19 évesen kezdett boxolni. 2009-ben győzött először, amit 76 nyertes és csupán 9 vesztes meccs követett. A fiatal Andrew a 2010-es években hamar felmérte, hogy boxolóként jól ütni nem elég. A ringben és azon kívül is műsort kell csinálni. Elkezde magát King Cobra-nak (A Kobra Király-nak) nevezni. Interjúkban Batmanhez és James Bondhoz hasonlította önmagát. „Én gondolkodó, intelligens ember vagyok” mondta egy 2013-as dokumentumfilmben, amit egy belga meccs előtt rögzítettek róla. Mintegy 9 évvel később, a Chispa Motivation egyik videójában Tate, már kopaszon, Kobra Király helyett Top G becenévvel, kezében szivarral arról beszél, hogy mindenkinek azokkal a kártyákkal kell játszania, amit osztottak neki. „Ha 160 centi vagy, erősnek, gazdagnak és karizmatikusnak kell lenned. Ha 195 centi, akkor gazdagnak, erősnek és jó kapcsolatokkal rendelkezőnek. A játék ugyanaz.”

Az ilyen és ehhez hasonló motivációs videók hozták meg Tate hírnevét. Taktikáról, fegyelemről, intelligenciáról beszélt az interjúkban és saját közösségi média oldalain. Ezeket 2022 augusztusában távolított el a YouTube, a Facebook, a TikTok és az Instagram is egy különlegesen botrányos kijelentés után: ebben a nőket kutyákhoz hasonlította, és a férfiak tulajdonának mondta.

Tate azonban nem tűnt el ezekről az oldalakról: minden törölt videó helyére hármat töltenek fel a rajongók, felirattal és emojikkal kiegészítve. A cikk írásakor Instagram-on több, mint 600 ezer poszt található az AndrewTate hashtaggel. TikTok-on nevének különböző variáció alá „rejtik” a tartalmakat: az „Andrw Tate Video” keresésben megjelenő videókat 25 millióan néztek meg, az „Andy Tate” tartalmakat 74 milliószor, míg a „Giving Andrww Tate” keresésen 25 millió megtekintés van.

photo_camera Fotó: Andrew Tate/Twitter

Tate a közösségi médiában mindenhol ott van, mondja Máté (nem az igazi neve), de ő először TikTok-on, a neki ajánlott videók között találkozott vele. Máté 18 éves, és szerinte „hatalmas baromságok” vannak Tate tartalmaiban. De néha egészen értelmesnek tartja, például amikor a sakkról beszél. Ő likeolta a videókat, ha jónak találja, de nem követi Tate-t aktívan.

A közösségi médiában a kifinomult algoritmusoknak köszönhetően ezek a tartalmak így továbbra is fel fognak bukkanni. Különösen a TikTok és a YouTube erős abban, hogy ha a felhasználó akár egyszer is kedveli a tartalmat, vagy valahogy reagál egy videóra, a mesterséges intelligencia további „hasonló” tartalmakat dobál majd fel.

Tate-izmus

Tate nem egyedülálló eset: több tucat hozzá hasonló influenszer van a közösségi médiában. Ilyen például Dan Bilzerian pókerjátékos, aki mintegy 33 millió követőjének nőkről, fegyverekről, pénzről posztolt. Utolsó, decemberi videójában Andrew Tate is feltűnik. „Dél-Amerika, ahol a férfiak még lehetnek férfiak,” írja címként.

„Leginkább azért (követem) mert érdekesnek tartom az életstílust, az jön le, hogy az ő életének nem szabnak határt azok a tényezők amik az emberek 99%-ának igen, például pénz hiánya, idő hiánya, idős kor, társadalmi elvárások” - mondja Bilzerianról a 26 éve Marco. „Rengeteget töröm a fejem azon, hogy hogy tudnék minél több pénzt keresni úgy, hogy mellette időm is legyen élvezni az életet, ezért érdekel azoknak az embereknek az életútvonala akik ezt elérték.”

Pénz, siker, egyszerű élet. Hasonló motivációja lehet Soós Dávid követőbázisának is. A 29 éves férfi saját szavaival élve fiatal vállalkozó. „Az első millióm riksázással lett meg” kezdi Dávid egy Instagram videóját. Lazán kigombolt ingben, egy teraszon beszél a kamerába, igényesen vágott borostával, és végig tartja a szemkontaktust a kamerával. Mintegy 16 ezer követőjéből kicsivel több, mint 600-an nézték meg a videót. Dávid, aki egy másik képén egy sárga Tesla előtt, Gucci logós dzsekiben pózol, egyébként Instagram-on privát. TikTok-on több, mint kétszer ennyi követője van, videóit ezren vagy akár millióan nézik meg.

Követői 25-40 év közöttiek, a nemek aránya egyenlően oszlik el, Magyarország mellett Romániából és Szlovákiából is nézik elmondása szerint. „Tanárok és egészségügyben dolgozók”, kezdi Dávid egy másik videóját. “Tudom, hogy nem könnyű. És egyébként senkinek sem könnyű. De ti döntitek el azt, hogy azon a semmi fizetéseteken kívül, amit kerestek (...) mit tesztek azért, hogy sokkal többet keressetek, tehát sokkal jobban éljetek.” A videót, amiben egyébként a vállalkozási lehetőségekről beszél, Twitteren „A magyar Andrew Tate” címmel osztotta meg egy felhasználó, a kommentelők pedig egyenlő arányban kritizálták a mondanivalóját és a liláskék Louis Vuitton márkajelzésekkel teleszórt ingét.

„Én is megosztó vagyok sok embernek, őszintén kommunikálok és vannak határozott elképzeléseim. De azt gondolom, hogy teljesen más az, amit én csinálok, mint az, amit ő csinál” - mondja Dávid Andrew Tate-ről. Bár tisztában van az influenszer személyével, az ő érdeklődése más irányba mutat: inspirációként Grant Cardone-t, Gary Vaynerchuk-ot és Tony Robbins-t nevezi meg. A Google mindhármuk neve mellé olyan kifejezéseket hoz, mint internetes személyiség, sorozatos vállalkozó vagy üzleti guru.

„Azt gondolom hogy most iszonyatosan nehéz átszűrni a tartalmakból a lényeget, meg azt, hogy ki az, aki bullshitet mond, és bullshit tartalmakat gyárt, és eleve mondjuk bullshit az egész ember mert nincs vállalkozása, nem tudja, miről beszél, csak próbál követőket vagy likeokat szerezni” - mondja Dávid, aki maga is részt vett 42 vállalkozási tanfolyamon, saját elmondása szerint több, mint 10 milliót költött önmaga képzésére, a közelmúltban pedig a Cápák Között üzleti showműsorban tűnt fel.

Ha a férfi influenszerek tartalmait diagramon nézzük, Andrew Tate két kategória metszetébe passzol: az élet császára és a motivációs guru halmazba is illik.

Bilzerian például csak az első csoport tagja: (fél)meztelen nős képein drága órák és italok vannak, de a képek címei rövidek (Hálás vagyok, hogy az összes álmomat valósággá változtattam). A másik halmazba tartozik például Jordan Peterson, kanadai pszichológus és író, Ben Shaphiro, konzervatív amerikai politikai kommentátor, médiaszemélyiség és író, vagy Cardone, Vaynerchuk és Robbins. Az ő közösségi média jelenlétük sokkal inkább beszédekből és idézetekből épül fel, mint nőkből, kocsikból és fegyverekből.

Dan Bilzerian megfogja azokat, akiket a gazdagság és a nők érdekelnek, Jordan Peterson pedig azokat, akiknek útmutatásra, esetleg apafigurára van szükségük. Andrew Tate mindkét csoportnak imponál.

„Általánosságban Andrew Tate a gyenge férfiakhoz szól. Ösztönzi a fiatal, gyenge férfiakat arra, hogy legyen saját véleményük és a saját gondolataik alapján cselekedjenek” - mondja Vilmos, aki 18 éves. Ő akkor kezdett érdeklődni Tate munkássága iránt, amikor a román rendőrség lefoglalta tulajdonát és vádat emelt ellene.

„Eleinte csak feldobálta (az algoritmus). Akkor kerestem rá először amikor volt egy házkutatása és bebörtönözték. Megnézegettem, hogy miért indult ellene eljárás, hogy mit is mondd, hogy ennyire ki van rá akadva az egész világ.”

Vilmosnak, aki egyébként Ben Shapiro és Jordan Peterson videóit is szokta hallgatni, többek között az érettségi felkészüléshez adott motivációt Tate. De emellett tisztában van az influenszer botrányos oldalával is. „Nem gondolom azt, hogy egy olyan ember, akire fel lehetne nézni” mondja.

Piroska (szintén nem az igazi neve), budapesti általános iskolás elmondta, hogy az ő osztályában Tate kifejezetten népszerű. Leírása szerint a fiú osztálytársai gyakran utánozzák a mimikáját és beszédstílusát, ha szóba kerül.

Szerinte a motivációs beszédek miatt követik ennyien, és mert egy sigma - angol eredetű kifejezés a domináns férfiakra. Tisztelik őt - említi meg, és hasonlítani szeretnének rá.

Piroska osztálytársai elsősorban mémeket látnak, azokat is TikTok-on. Beszédei mellett rengeteg információ is kering Tate személyéről, romániai tartózkodásáról és az ellene szóló eljárásról is. Ezeknek természetesen jó része nem valós információkon alapul.

A Social Development Institute (SDI), a Political Capital és a Heinrich Böll Alapítvány közös, 2019-es kutatásából kiderült, hogy a 16-24 évesek nagy része magabiztos azzal kapcsolatban, hogy ki tudja szűrni az álhíreket a közösségi médián - de nem feltétlenül rendelkeznek elég ismerettel, hogy minden esetben valóban felismerjék az álhíreket.

Egy másik, 2022 áprilisi, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete részére készített Gemius-kutatásból azt derült ki, hogy a 15 feletti internetezők mintegy 32 százaléka ellenőrzi rendszeresen az online olvasott hírek hitelességét, és 52 százalék alkalmanként.

De miért veszélyes Andrew Tate?

Amikor a kickbox nem volt elég a fiatal Tate-nek, elgondolkozott azon, hogy mit másból tudna profitálni, mondta ő maga a The Pomp Podcast 2021-es adásában. Arra jutott, hogy a nőkből. Elmondása szerint akkor 5 barátnője volt 5 különböző országban. Ötükből ketten beadták a derekukat, és beszálltak Tate webcam bizniszébe, modellként, Andrew és öccse, Tristan Tate mellett. Andrew elmondása szerint hamarosan már 75 nővel dolgoztak.

Ha hihetünk elbeszélésnek, a Tate testvérek és ezek a nők ekkor mind együtt éltek. Percenként négy dollárért kamerák előtt beszéltek férfiakkal, majd egy ponton a beteg nagyamájukra vagy kutyájukra hivatkozva megpróbáltak pénzt kicsalni a nézőből. Tate saját beszámolója szerint az egész egy átverés volt. És ő tartotta meg a pénz felét.

photo_camera Fotó: ALEX NICODIM/Anadolu Agency via AFP

2016-ban Andrew feltűnt a brit Big Brother valóságshowban - de mindössze öt napot szerepelt, mielőtt a készítők kirakták, az akkori sajtó szerint egy felvétel miatt, amin Tate erőszakosan viselkedik egy korábbi barátnőjével.

De egy 2022-es Vice nyomozásból kiderült, hogy a rendőrség 2015 óta nyomozott Tate ellen, legalább két másik nő feljelentése miatt. (A felvételen szereplő nő nem tett feljelentést.) Az egyik szexuális erőszakkal, a másik bántalmazással gyanúsította a sztárt. Végül a rendőrségnek nem volt elég bizonyítéka, így nem emeltek ellene vádat. De valószínűleg ez volt Tate eltávolításának valódi oka.

Nem sokkal a Big Brother-fiaskó után Andrew és Tristan Romániába költöztek - ahol virágzik a webcam-ipar, monta Tate szintén a The Pomp Podcastban.

A Global Slavery Index kutatása szerint jelenleg Romániában 86 ezer áldozata van a modern rabszolgaságnak, ami a lakosság 4 ezreléke. Nagyjából a felük kiskorú. Más adatok szerint az Egyesült Királyságban az emberkereskedelem női áldozatainak mintegy háromnegyede román származású. Köztük a legtöbben szexmunkával keresik kenyerüket. Az USA adatbázisa szerint Románia Európán belül az elsődleges forrás a szexrabszolgák és modern rabszolgák vagy csicskák esetében.

A nők kihasználása, a nőgyűlölet szerves része Tate nyilvános profiljának: egy podcastban arról beszélt, hogy a nő a férfi tulajdona (ezért ha a testével mondjuk OnlyFans-en keres pénzt, az a férfit is megilleti). Egy másik videóban szemlélteti, hogy mit tenne, ha megcsalnák: „üt, üt, megragad, fojtogat, fogd be ribanc, szex.”

Mindezt magabiztosan, pilótaszemüvegben, megemelt és határozott hangon. Sokak számára Andrew Tate maga volt a férfiasság, a gyengülő macsó-kultúra utolsó mentsvára, Harry Styles ruháinak és Timothe Chalamet lányos arcívének ellenpontja.

„Több millió olyan férfi és fiú van, aki nem akar sminket viselni, nem akar transz hormontablettákat szedni, nem akarnak beállni a feminizmus mögé és levágni a faszát. Csak fel akarnak nőni, edzőterembe járni, erősödni, tiszteletet szerezni, meggazdagodni, beszerezni egy gyönyörű nőt és egy sportautót” mondta Tate. És a fiúk, akik valóban ezt akarták, mögé álltak.

Tették ezt mind követőként, mind megosztóként - sőt, sokan fizettek is, hogy Tate képzésén, a Hustle Institute-on tanulhassanak tőle. De miért probléma az, hogy ekkora követőtábort szerzett Tate, és hogyan csapódik ez le a való életben?

Incelek

A 90-es évek közepén egy fiatal torontói nőnek, akit csak Alana-ként ismer az internet, elege lett abból, hogy senki nem akarja, és hogy kínosan érzi magát szüzessége miatt. Belefogott egy levelezési listába, ami az Alana’s Involunatary Celebacy Project nevet kapta (Alana Önkéntelen Cölibátus Projektje). A levelezési lista lassan közösséggé épült. Ahogy Alanának egyre nagyobb sikerei lettek a randizásban, elhagyta a csoportot, ami ez után a közösségi média segítségével gigantikusra nőtt.

Az incelek (az involunatry celibacy azaz önkéntelen cölibátusból alkotott mozaikszó) ma nagyrészt férfiak, radikális eszmékben hiszenk. Elsősorban a közösségi médiában tevékenykednek, azok közül is a kevésbé ellenőrzött és anonim platformokon, mint a Twitter, a TikTok, a Reddit vagy a 4Chan. Az incel oldalakat, beszélgetéseket és fórumokat tízezrek követik. A beszélgetések témája gyakran a nemi erőszak, a szexuálisan aktív, népszerű férfiak és nők megalázása vagy akár bántalmazása.

Az incelek haragja azonban nem marad az online határok között. A 90-es évek óta legalább fél tucat tömeggyilkosság kapcsán merült fel az incel kifejezés, elsősorban amerikában. A leghíresebb közülük a 2014-es Santa Barbara-i merénylet, ahol a 22 éves Elliot Rodger hat embert gyilkolt meg. Mielőtt öngyilkosságot követett el, Rodger posztolta manifesztóját a YouTube-ra, és pár tucat ismerősének elküldte az önéletrajzi írását - mindkettő nőgyűlölő jegyeket tartalmazott.

De szintén az incel közösségek tagja volt Alek Minassian, aki 2018-ban 11 embert ölt meg azzal, hogy felhajtott a járdára Torontóban egy kisteherautóval. Facebookon Minassian Rodger mellett érvelt, a támadás előtt pedig arról posztolt, hogy elérkezett az incel-lázadás ideje.

Laura Bates, az Everyday Sexism (Mindennapi Szexizmus) projekt alapítója a Men Who Hate Women (Férfiak, Akik Utálják a Nőket) című könyvében további több tucat tömeggyilkosságról és gyilkosságról ír, amit az incel-közösséghez köt a rendőrség.

„Képzelj el egy olyan világot, ahol a sérthető férfiakat, az elveszett fiúkat és összezavarodott, bizonytalan tiniket beszippanthatja egy (nőgyűlölő) közösség, ami a félelmekből táplálkozik, és a gyűlölet, az erőszak és az önmarcangolás felé tolja őket. Nem is kell elképzelni ezt a világot - már benne élsz” - írja Bates a könyv előszavában.

Magyarországon kevésbé radikális képet mutat az internet. Nem találtunk magyar nyelvű, nőgyűlölettel foglalkozó fórumokat, vagy incel ideológiát terjesztő oldalakat. Twitteren, Redditen a radikális posztok alatt a hozzászólások döntő többsége elutasító. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne jelen a probléma: egy 2017-es kutatás szerint a magyar nők 8 százalékát zaklatták már interneten.

Reményiné Csekeő Borbála pszichológus, a Kék Vonal Alapítvány szakmai vezetője is megerősítette azt, hogy a tapasztalataik szerint itthon a gyerekek körében nem jellemző a radikális nőgyűlölet. A vonalra gyerekektől és tiniktől érkeznek anonim segély hívások és üzenetek, pszichés problémákkal és bántalmazás miatt is fordulnak hozzájuk. Reményiné Csekeő Borbála a vonal jegyzőkönyveiben sem talált arra utalást, hogy érkeztek volna hozzájuk olyan megkeresések amik az incel-kultúrára utaltak volna.

Tate tartalmát ettől függetlenül könnyen el lehet érni a közösségi médián, gyakran magyar felirattal is. Remek példa erre Dancsó Péter videója, amit 8 hónap alatt több, mint 300 ezren láttak. A híres YouTuber magyar felirattal, vágva, a saját kommentjeivel mutatta be Tate videóit, a nőgyülölet vagy erőszak kontextusa nélkül

„Borzasztóan káros amit művel, az hagyján, hogy nagyon degradáló a stílusa”- írta egy anonim Reddit felhasználó Tate kapcsán. „Olyan szinten káros megnyilvánulásai vannak, például a nemi erőszak kapcsán, aminek egyáltalán nem szabadna teret adni semmilyen világban, de pláne nem ebben, amikor ez egy létező és borzasztó probléma”.

Egy másik Redditelő szerint: „Szomorú hogy tini fiúk bálványozzák és azt tanulják meg menő a nőkkel így bánni és így gondolkodni róluk.”

Mi történik most Tate-tel

Annak ellenére, hogy Tate néhány internetes szubkultúrában már évek óta híresnek számított, de akkor ugrott meg igazán az ismertsége, amikor összecsapott Greta Thunberg-el az interneten, a klímaaktivista pedig megkérte, hogy írjon a „kisfarokenergia@legyenéleted.com-ra.”

Pár nappal a poszt után, de a hatóságok szerint attól függetlenül a román rendőrök őrizetbe vették testvérével és két román állampolgárral együtt. A vád szerint a Tate testvérek a bűnözői csoportot működtetettek azért, hogy „nőket toborozzanak, majd kizsákmányoljanak, arra kényszerítve őket, hogy pornográf tartalmakat készítsenek.”

A Tate testvérek április elejétől házi őrizetben várják az ítéletet. Andrew nem az egyetlen, aki elhallgatott: Dan Bilzerian utolsó, decemberi videója alatt, amiben Tate is feltűnik, a rajongók azt tudatolják, miért nem posztol.

Az olyan Reddit közösségek, mint az r/IncelExit vagy r/ExRedPill (az utóbbi neve a Mátrix filmből kölcsönvett hasonlatra utal) közben több tízezres tagsággal arra biztatják a fiatal fiúkat, hogy hagyják ott az incel közösségeket.

„Ez olyan, mint egy függőség után kijózanodni”- írja egy anonim felhasználó az egyik ilyen fórumon. „Amikor az élet nehéz, újra a használatra gondolsz. Az agyad automatikusan azt akarja visszakapni, ami egyszer enyhítette a fájdalmat, de emlékezned kell, hogy a (nőgyűlölet) nem tette jobbá az életedet, csak ragtapasz volt.”