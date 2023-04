Interfax: Kémkedés miatt vádat emeltek a Wall Street Journal újságírója ellen Oroszországban

Az orosz nyomozóhatóság kémkedéssel vádolja Evan Gershkovichot, a Wall Street Journal moszkvai irodájának újságíróját - tudta meg az Interfax hírügynökség egy, a helyzetet ismerő forrástól. A bűnüldöző szervek hivatalosan még nem erősítették meg a vádemelést. Kémkedésért akár 20 év börtön is járhat az orosz törvények szerint.

photo_camera Evan Gershkovichot kivezetik a moszkvai Lefortovo bíróságról március 30-án Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A férfit március 30-án Jekatyerinburgban vette őrizetbe az FSZB. A nyomozók állítása szerint Gershkovich „az amerikai fél utasítására államtitoknak minősülő információkat gyűjtött az orosz hadiipari komplexum egyik vállalatának tevékenységéről”, később Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, „tetten érték”.



Gershkovich és ügyvédje néhány napja fellebbezett a május 29-ig elrendelt előzetes letartóztatása ellen. A Wall Street Journal tagadta a munkatársuk ellen felhozott vádakat, azokat „a szabad sajtó elleni durva támadásnak” nevezte, és sürgette az újságíró azonnali kiengedését.

Eddig ez a legsúlyosabb lépés amerikai riporter ellen Oroszországban a hidegháború vége óta. Joe Biden amerikai elnök mellett a Szenátus demokrata és republikánus vezetői is elítélték a férfi letartóztatását, mint mondták, „az újságírás nem bűn”.

A vezető amerikai média – köztük a Bloomberg, a The New York Times, a The Washington Post és a Politico, valamint a különböző országokból származó több mint 30 médiavezető és több tucat orosz független újságíró – Gershkovich szabadon bocsátását követelték.

A BBC szerint az amerikai hatóságok követelték, hogy kapcsolatba léphessenek Gershkovichcsal, de erre nem kaptak engedélyt, ugyanakkor a Wall Street Journal ügyvédjei beszélhettek vele.