Nem hagyták, hogy elkezdje beszédét, tüntetőket vezettek ki Macron hágai előadásáról

Kedden kétnapos látogatásra érkezett Hollandiába Emmanuel Macron francia államfő, aki ellen kőkemény tüntetések zajlanak hetek óta Franciaországban, miután a parlamentet megkerülve elfogadtatta a nyugdíjkorhatár felemelését.

Macron a hágai Nexus Institute épületében tartotta meg első előadását, ahol színpadra lépését követően transzparensek és bekiabálások fogadták.

Az AFP felvételein látszik, hogy ugyan csak néhány demonstráló volt a helyiségben, de ők hangosan és molinókkal is kifejezték a véleményüket. Az egyik drapérián az állt, hogy Macron az erőszak és a képmutatás elnöke - utalva a franciaországi tüntetések véres következményeire.

photo_camera Az erőszak és képmutatás elnöke - ezzel a molinóval fogadta egy tüntető Macron elnököt a hágai Nexus Institute-ban Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP via AFP

Valaki azt kérdezte Macrontól, hogy hova lett a francia demokrácia. Az elnök azt felelte, ez egy olyan kérdés, amire tud válaszolni, ha meghallgatják türelemmel. De erre már nem volt lehetősége a tüntetőknek, mert kivezették, illetve kitoloncolták őket a teremből. Ezt taps fogadta a nézőtéren.

Macron, aki az európai szuverenitásról készült beszélni, később a helyszínen reagált a felhozott vádakra, és arról beszélt, hogy a demokrácia része nemcsak a tüntetéshez való jog, de az is, hogy az emberek elfogadják a választások eredményét, és nem csak akkor tartják be a törvényeket, ha számukra kedves eredmény születik a szavazásokon.

A francia elnök később megvédte a nyugdíjkorhatár megemeléséről szóló döntést. Azt is elmondta, hogy szerinte a francia tüntetőknek nem kellene ennyire dühösnek lenniük rá, mert Hollandiában és más európai országokban is magasabb a nyugdíjkorhatár (a most 64-re emelt francia nyugdíjkorhatárnál).

Macront már érkezésekor tiltakozó molinók várták, többek közt az Amare koncertterem előtt is.

photo_camera Macron ellen tüntető csoport az Amare koncertterem előtt Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP via AFP

A franciaországi szakszervezetek országszerte tüntetéseket terveznek csütörtökön a nyugdíjreform bevezetése ellen. A közvélemény-kutatások szerint a többség ellenzi az intézkedést és támogatja a tiltakozókat. (Reuters)