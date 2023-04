Gyöngyösi Márton elhatárolódik a 10 évvel ezelőtti parlamenti zsidózásától

"Szeretnék annyit tenni a magyarországi zsidóság, egyben hazánk békéjéért és nyugalmáért, hogy az elfeledtesse azokat a rossz mondatokat, amelyeket korábban meggondolatlanul mondtam" - írja Facebook-bejegyzésében Gyöngyösi Márton. A Jobbik elnöke ezzel arra reagált, hogy sokan szóvá tették, hogy amíg 10 éve még arról beszélt az Országgyűlésben, listázni kellene a zsidó képviselőket, most kipában széderezett David Pressman amerikai nagykövet rezidenciáján. Heiser András, a Mazsihisz elnöke például, aki szintén részt vett az eseményen, azt nyilatkozta, hogy bocsánatkérést vár a Jobbik elnökétől. Most meg is kapta, Gyöngyösi ugyanis azt írja: "Nem állt akkor sem szándékomban megsérteni embereket, különösképp nem zsidó honfitársainkat. Akkori kijelentéseimtől elhatárolódom, értük most is bocsánatot kérek." Az egykor szélsőjobboldali, most magát és pártját konzervatívnak tituláló politikus mindezt egy anekdotával vezette föl Pressman vacsorájáról: "Az este kiemelkedő pillanata volt számomra, amikor odalépett hozzám a társaság egy tagja és azt mondta: „élt a harmadik században egy neves zsidó rabbi, Shimon ben Lakish, aki azt tanította, hogy »amikor valaki elfordul a múltjától, és ezzel jót cselekszik, az olyan erőteljes cselekedet, hogy a bűnei érdemekké válnak«”. Tudtam, mire érti. Tudtam, hogy nekem címzi."

Azért érdemes visszaemlékezni, pontosan mire is értette, aki értette. Gyöngyösi 2012 őszén, amikor a Jobbik még szélsőjobbról próbálta előzni a Fideszt, mielőtt kiderült, hogy ez nem lehetséges, azt mondta a Parlamentben: "pont itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük, hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”.

"Magyarországon a szabadságot a jelenlegi hatalom elvette tőlünk. Ezért minden ünnep, aminek a középpontjában a szabadság visszaszerzése áll, ilyen a Pészah is, mindannyiunk számára rendkívül fontos. Zsidóként is és keresztényként is. Tudjuk, hogy meg kell küzdenünk érte, ahogy azt is tudjuk, hogy ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Izrael népével is ott volt az Örökkévaló és ő szabadította meg őket az egyiptomi fogságból. Tehát a szabadulás egyúttal mindig Isten műve is. Erre emlékeztetett minket a széder este.Küzdjünk együtt egy szabad Magyarországért. Rajtam nem fog múlni" - írja még a széderről a Jobbik elnöke.

Ahogy korábban írtuk, Gyöngyösi széderezésénél talán csak az lenne nagyobb meglepetés, ha a pártelnök az ukrán nagykövetségen tűnne fel, hiszen a Jobbik néppártosodása előtt annyira oroszpárti volt, hogy 2015-ben megfigyelőként vett részt azon az oroszok által rendezett népszavazáson, amivel a Krím-félsziget elcsatolását próbálták legitimálni. Ezért ki is tiltották Ukrajnából.