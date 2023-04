Kormányfőként végzett munkájáért Angela Merkel megkapta a legmagasabb német állami kitüntetést, a szövetségi érdemrend különleges kivitelű nagykeresztjét, a Großkreuz-ot Berlinben. Merkel 2005 és 2021 között vezette Németországot kancellárként. A közjó érdekében végzett kiemelkedő személyes teljesítmények elismerésére 1951-ben alapított kitüntetést Merkel előtt csak ketten kapták meg, és ők is szintén kancellárok voltak: Konrad Adenauer, a második világháború utáni Német Szövetségi Köztársaság első kormányfője, és Helmut Kohl, aki - mint Merkel - 16 évig vezette az országot.

A Bellevue palotában szűk körben tarott ünnepségen részt vett a Merkel-kormányok több korábbi tagja, köztük Olaf Scholz jelenlegi kancellár, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki korábban miniszter volt Merkel alatt.

photo_camera Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök (B) átadja Angela Merkel volt kancellárnak (J) a Großkreuz-ot. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

A díjat Frank-Walter Steinmeier jelenlegi német szövetségi elnök adta át. Steinmeier volt feletteséről kiemelte, hogy