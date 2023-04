Deutsch Tamás megbukna a történelem-érettségin azzal a Facebook-poszttal, amiben beszólt az amerikai nagykövetnek

Úgy érezte Deutsch Tamás, hogy ideje leckét adnia magyar történelemből az amerikai nagykövetnek, David Pressmannak. Nincs ezzel egyedül, Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón bizonyította be, hogy háborúpárti az amerikai nagykövetség Ruszkik, haza! plakátja, és háborúpárti az a követelés is, hogy az oroszok hagyják el Ukrajnát, és vonuljanak vissza a nemzetközi jog által rögzített határok mögé, amit agresszorként átléptek.

De vissza Deutsch Tamás történelemleckéjére.

Vegyük sorra.

A tatárokról az érvényben lévő történelemkönyv azt állítja, hogy „A teljes győzelem után egy-két hónappal a tatárok váratlanul elhagyták az országot, aminek oka a mai napig ismeretlen. (A kutatók szerint Batu kán az Ögödej nagykán halála utáni kánválasztásra vonult vissza a sztyeppére.)”

A töröket Habsburg vezetéssel a Szent Liga üldözte ki, tagja volt több német fejedelemség, Velence, Lengyelország és később Oroszország is csatlakozott. "A sors különös fintora, hogy a megosztott magyarok közül Thököly továbbra is a Habsburgokkal szembeni ellenállásra buzdított. Ez megnehezítette Magyarország felszabadítását" - írja a töritankönyv. Hogy mennyire nem mi üldöztük ki a törököket, azt talán bizonyítja ez a részlet is: „A császári generálisok a visszafoglalt ország további sorsáról a győztes jogán intézkedtek. I. Lipót hadainak sikere láttán a magyar rendek lemondtak a szabad királyválasztás jogáról, illetve eltörölték az ellenállási záradékot. A Habsburg-dinasztia ezzel jogilag is biztosította magának az országot.”

Az osztrák-korszak sem kiüldözéssel ért véget. A kiegyezés prosperáló időszaka után a vesztes első világháború szüntette meg a Monarchiát, majd jött Trianon, de az így létrejött független Magyarország aligha nevezhető egy magyar mesterterv beteljesülésének.

A németeket, miután sikertelenül próbáltunk szakítani velük az utolsó pillanatban, az oroszok üldözték ki. Egy szövetség részeként, aminek tagja volt az Egyesült Államok is. Néhányan vitatják a németek kiebrudalásának hasznát, ők szoktak sétálni a Budai-hegyekben az elég sokak pusztulását okozó magyar-német fegyverbarátságra emlékezve. Később valóban vonatra raktunk németeket, de az sem olyasmi, amire büszkén lehet emlékezni, mint legutóbb Ungváry Krisztián előadásából kiderült.

A németeket kiűző oroszokat pedig Orbán Viktor ugyan - utólag egyre hősiesebben - hazaküldte a Hősök terén 1989-ben, de azért érdemes megjegyezni, hogy ekkor már volt egy titkos megállapodás a csapatkivonás megkezdéséről. A Vörös Hadsereg távozásában talán lehetett egy minimális szerepe annak is, hogy az Egyesült Államok a hidegháborúban térdre kényszerítette az orosz gazdaságot. (via Telex)