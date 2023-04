EU külügyi biztos: Európai járőrhajókat a Tajvani-szorosra!

Josep Borell, az Európai Bizottság külügyi biztosa szerint európai hadihajóknak kellene járőröznie a Tajvani-szorosban, ezzel is garantálva Tajvan biztonságát. A spanyol biztos erről a Journal Du Dimanche című lapnak írt véleménycikket. Mint ebben írja, Tajvan gazdasági, kereskedelmi és technológiai szempontból is nagyon fontos Európa számára, így az európai járőrhajók jelenlétével Európa megmutatná, mennyire elkötelezett, hogy ez a kulcsfontosságú térség szabad maradhasson.

Borell múlt héten az Európai Parlamentben is arról beszélt, hogy az európai országoknak nemcsak morális okokból kellene visszautasítani bármilyen, Tajvan elleni katonai akciót, hanem azért is, mert Tajvan stratégiai szerepet tölt be az európai ipar számára kulcsfontosságú félvezetők gyártásában, ezért gazdasági értelemben elképesztően komoly károkat okozna bármilyen, Tajvan elleni akció.

photo_camera Josep Borell Fotó: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP

A külügyi biztos ezekkel a kijelentésekkel egyrészt arra reagált, hogy a kínai haditengerészet két héttel ezelőtt három napos hadgyakorlatot tartott Tajvan körül, másrészt pedig arra, hogy Emanuell Macron nemrég arról beszélt, Európának nem kellene követnie az Egyesült Államokat, ha esetleg kirobbannak egy katonai konfliktus Kínával szemben Tajvan miatt.

A francia elnök a Politiconak adott interjújában azt mondta: “A kérdés, amire az európaiaknak válaszolniuk kell, az, hogy “érdekünk-e súlyosbítani a tajvani válságot?” A legrosszabb lenne azt gondolni, hogy európaiként ebben követnünk kell Amerikát, az ő kottájukból és a kínai túlreagálásból kiindulva.” A francia elnök nyilatkozatának hátteréről és hatásairól itt írtunk részletesebben. (Guardian)