Hadházy Ákos: Kimutatta a foga fehérjét a rendőrállam

„A legutóbbi alkalommal azt mondta Dömötör Csaba propaganda-államtitkár, a demokrácia bizonyítéka, hogy engedték elbontani a kordont. Nos, a jelek szerint eddig tartott ez a demokrácia nevű valami, ma már kimutatta a foga fehérjét a rendőrállam. Egy rendőrminisztert állítanak csatasorba a nemzeti közoktatás ügye ellen, a fogdmegjeikkel pedig minden áron megvédik a törvénytelen kordont és a hatalom központját” – írta Facebookon Hadházy Ákos független képviselő, hozzátéve, hogy „nem a kordonbontás a lényeg, az csupán szimbóluma ennek a mocskos rendszernek”.

photo_camera Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

„A lényeg, hogy felhívjuk a figyelmet arra a hét pontra, amelyet megfogalmaztunk. A hét követelés teljesülése nélkül nem beszélhetünk szabad választásokról és szükség szerűen el fog bukni minden kezdeményezés, így a tanárok és a diákok mozgalma is. Én bízom benne, hogy sikerülni fog kiharcolni a szabad választások feltételeit, de nagyon hosszú út áll még előttünk” – fejezte be posztját, amit azután írt, hogy április 24-én hétfőn a rendőrség a szokásosnál is keményebben lépett fel, miután a státusztörvény ellen tiltakozó tanárok és diákok a Karmelitához mentek, ahol Hadházy Ákos és a Momentum kordont bontottak.