Négy budapesti elitgimnázium oktatói is nyílt levélben tiltakoznak a bosszútörvény ellen

"A kormány pedagógusok jogállásáról szóló törvénytervezete alkalmatlan a köznevelés válságának kezelésére, ellenkezőleg, tovább mélyíti azt" - írták a Telex szerkesztőségéhez eljuttatott nyílt levelükben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium munkatársai. A levelet 76 tanár írta alá.

photo_camera A Fazekas diákjai 2022. szeptember 26-án élőlánccal álltak ki tanáraik mellett. Fotó: Bankó Gábor/444

A pedagógusok jogállásáról szóló, a kormányzati zsargonban státustörvénynek nevezett tervezetről Szily László hétfői cikkében azt írta, hogy tartalma alapján a tanárok jogosan beszélnek bosszútörvényről, oly mértékben nyirbálja meg jogaikat. Most nem is merülnék el a részleteiben, példának legyen elég annyi, hogy miközben a pedagógusokat a tervezet alapján a jövőben akár távoli iskolákba is átvezényelhetik, a munkáltatójuknak még magántulajdonú laptopjaikba és telefonjukba is belenézhetnének, ellenőrizendő, hogy megfelelően viselkednek-e.

A Fazekas tanárai szerint a tervezet súlyosan sérti a diákok minőségi oktatáshoz való jogát, és megjegyzik, hogy a modern iskola alapfeltétele a szabad véleménynyilvánítás joga, mely a közoktatás minden szereplőjét megilleti, de a tervezet ellehetetleníti a gyakorlását.

A Fazekas oktatóihoz hasonlóan három másik budapesti elitgimnázium, az Eötvös József, a Trefort és a Radnóti, illetve hozzájuk csatlakozva a miskolci Herman Ottó gimnázium összesen 55 tanára is nyílt levélben tiltakozott, ezt a Facebookon tették közzé. Azt írták ők is, hogy "a bevezetés előtt álló változások nem szolgálják sem a diákok, sem a most vagy a jövőben a közoktatásban dolgozók érdekeit, nem vezetnek az oktatás színvonalának emelkedéséhez". Levelük szerint a törvény több elemét is kizárólag "a kritikát megfogalmazó pedagógusok elleni fellépésként" lehet csak értelmezni, ezért követelik a visszavonását. (Via Telex)