Alkotói szabadságra megy az állami tévé műsorvezetője, hogy elmélyüljön a környezetvédelmi szakirodalomban

Három hónap alkotói szabadságra megy az állami tévé műsorvezetője, Fábián Barna. Az erről szóló közleményt az állami hírügynökség is lehozta, így megtudhattuk, hogy „a jogász és agrármérnök végzettségű műsorvezető a következő hónapokban a környezetvédelem és a fenntartható gazdálkodás nemzetközi, elsősorban angol nyelvű szakirodalmában szeretne elmélyülni”.

photo_camera Fábián Barna még alkotói szabadsága előtt

Azt írják:

„A természet védelme mellett elkötelezett televíziós szakember szerint a tudomány, az egyes technológiai fejlesztések fontos összefüggésekre világítanak rá, és adnak releváns válaszokat, ugyanakkor a jövő szempontjából nem elhanyagolható az egyéni felelősség.” „Mint mondta, az embereknek lehetőségük van viselkedésükön és életmódjukon változtatni, és ha sokan döntenek a környezettudatos életmód mellett, óriási lépést tesznek az élővilág sokféleségének megőrzéséért, a természeti erőforrások védelméért, az élet minőségének fenntartásáért a Földön.”

Fábián Barna az állami tévé reggeli műsorában szokta kérdezni az oda beküldött szereplőket, például így:

„Egy ilyen nemzeti konzultációval – hiszen már nyolc korábban volt – nyilván tapasztalatokban is gazdagodik a kormány, mikor megkérdezi a magyar lakosságot, ez elsősorban azt is jelenti, hogy tisztán akar látni a kormány, hogy a magyar lakosok a különböző kérdésekről miként vélekednek, és akkor egy ekkora hátulról jövő támogatással már – hogy is mondjam csak – nagyobb eséllyel lehet tárgyalni mondjuk az Európai Unióban is?”

2019-ben, amikor Puzsér Róberttel szeretett volna beszélgetni Karácsony Gergely viselt dolgairól, kénytelen volt visszautasítani, hogy az állami tévében folyamatosan hazudnának.

Fábián Barna: Az, hogy hazugságokat mondanának ebben a tévében, ezt én, engedje meg, de ezt én visszautasítom.

Puzsér Róbert: Jóformán levegővétel nélkül! A fizika törvényeit meghazudtolóan képesek hazudni. Nem tudom, hogy csinálják! A fülükön keresztül?

Fábián Barna: Nagyon szívesen beszélgetek önnel, de ne haragudjon, én ezt vitatom és visszautasítom, hogy itt folyamatosan hazudnánk. És hogy a hazugságból épül ez a tévé.

Puzsér Róbert: Jó. Ezt propagandának hívják. A hazugságnak megvannak az eufemizmusai.

Fábián munkásságának könnyed vonalából emlékezetes az a jelenet, amikor a ruhamosásról („Csak egy kis segítség, így, az év elején!”), a téli sétálásról és a „sünikékről” beszél, végül pedig egy macskacsaládot mutat be, azzal zárva az egészet, hogy: „Hosszú életet a kiscicáknak!”

Az MTVA közleménye szerint

„az M1 egyik legismertebb és legtapasztaltabb műsorvezetője majdnem három évtizede dolgozik a közszolgálati televízió kötelékében, és ezen időszak alatt szinte mindvégig képernyős feladatokat látott el. Mint mondta, a közmédiában végzett munkájára valóban szolgálatként tekint, és ennek jövőbeni felelős vállalásához most aktív három hónap pihenésre van szüksége. Fábián Barnát - szabadsága előtt - pénteken, április 28-án láthatják utoljára a nézők az M1 Ma reggel című műsorában”.