Így néz ki ma egy kérdés a köztévében

Hol van már az az idő, amikor még Obersovszky Péter Schmitt Pál-interjúján röhögött a fél ország? Azóta felépült egy gigantikus fideszes médiabirodalom, a közszolgálati televízió pedig sosem látott mértékben vált fideszes beszélőfejek kirakatává.

Az M1 Ma Reggel című műsorában a „közszolgálati televízió” egyik legstabilabb színésze, Fábián Barna a nemzeti konzultáció nevű kormányzati kampányról „kérdezett” egy „szakértőnek” behívott Fidesz-szimpatizánstól, Boros Bánk Leventétől, méghozzá sosem látott lendülettel és alakítással:

A kérdés írásban:

„Egy ilyen nemzeti konzultáció – hiszen már nyolc korábban volt – nyilván tapasztalatokban is gazdagodik a kormány, mikor megkérdezi a magyar lakosságot, ez elsősorban azt is jelenti, hogy tisztán akar látni a kormány, hogy a magyar lakosok a különböző kérdésekről miként vélekednek, és akkor egy ekkora hátulról jövő támogatással már – hogy is mondjam csak – nagyobb eséllyel lehet tárgyalni mondjuk az Európai Unióban is?”