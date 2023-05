Szijjártó szerint istentelen ideológiák fenyegetik az iskolákat

Ugyan a kérdés nem tartozik szorosan a tárcájához, Szijjártó Péter mégis megtalálta, hogy mi a magyar iskolák legnagyobb problémája. Amikor tanárok és diákok tüntetnek Budapest utcáin és kapnak könnygázt az arcukba a Karmelita előtt, a külügyminiszter elutazott a Fertő-tóhoz közeli Hegykőre, hogy onnan közölje a világgal: Istentelen ideológiák nyomásgyakorlása zajlik a magyar iskolákban. A római katolikus egyház által üzemeltetett, 220 milliós kormányzati és uniós támogatásból felújított hegykői Öreg iskola átadóján Szijjártó arról beszél, hogy a rendszerváltásig tartó "istentelen diktatúra" az oktatás tönkretételével és az egyházak ellehetetlenítésével próbálta szétverni az ország jövőjét. De sajnos most sincs biztonságban az oktatás, mert "most is istentelen ideológiák nyomásgyakorlásával nézünk szembe, amikor az iskoláinkat NGO-k foglalnák el, amikor ezek a szülők jogait, a szülők kötelezettségeit, a szülők helyét is már megkérdőjelezik".

photo_camera Szijjártó Péter ollóval veszi fel a harcot az istentelen ideológiákkal. Fotó: BORSOS MATYAS

A miniszter arról is beszélt még, hogy "szép lassan - azt nem mondanám, hogy csöndben, de megpróbálván észrevétlenül - a kereszténység vált a világon a legüldözöttebb vallássá". De szerencsére a magyarokat kemény fából faragták: "mi, magyarok, ellenálltunk minden létező sötét eszmének. Mi, itt Magyarországon, kibekkeltünk minden diktatúrát, és mi innen, Magyarországról hazaküldtünk minden megszálló hatalmat." És bár "A háború villámai csapkodnak a fejünk felett, az ellenségeskedés vált a nemzetközi politika alapvetésévé, a világ újra a blokkosodás irányába halad", a miniszter minden elbizakodottság nélkül kijelentette, hogy "az erős közösségekre épített erős Magyarország még ezeket a mostani kihívásokat is le tudja, le fogja tudni győzni".