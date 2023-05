Orbán után a botrányai miatt nemrég kirúgott Tucker Carlson lesz a következő felszólaló a csütörtökön kezdődő budapesti CPAC-on

“Tucker Carlson is be fog jelentkezni a budapesti CPAC-ra. Tucker sokminden egyszerre: igazmondó, TV-sztár, konzervatív gondolkodó, hős és ikon. És Magyarország barátja is, aki már járt nálunk és elmondta rólunk az igazat az amerikai embereknek.” Ezzel a szöveggel, vagyis Tucker Carlson bukott amerikai tévéssel hirdeti a kormány propagandagépezetébe tartozó Alapjogokért Központ a Budapesten holnap, vagyis csütörtökön kezdődő CPAC Hungary nevű amerikai konzervatív-szélsőjobbos konferenciát. Carlson az előtte felszólaló Orbán Viktorral ellentétben nem személyesen, hanem online fog beszédet intézni a megjelentekhez.

A CPAC eredetileg egy 1974 óta minden évben megrendezett amerikai konzervatív konferencia, amit az American Conservative Union szervez. Tavaly tartottak először alrendezvényt külföldön, épp Budapesten.

A magyar kormány igazmondóját többek között azért rúgta ki pár nappal ezelőtt a Fox News, mert egy bírósági per miatt összegyűjtött privát üzeneteiből kiderült, hogy úgy hazudott a képernyőn Trumpról, az állítólagos választási csalásokról és a Capitolium ostromáról, hogy közben vastagon megvolt a véleménye és tisztában volt a valós tényekkel. Azt pedig éppen ma írtuk meg, hogy a kirúgása közvetlen oka egy olyan üzenete lehetett, ami a Fox News vezetősége szerint is annyira rasszista volt, hogy inkább kifizettek gyorsan, peren kívül, 787,5 millió dollárt (267 milliárd forintot) mint hogy bevállalják, hogy Carlsont tanúként hallgassák meg a perben.

A csütörtök-pénteken tartandó CPAC Hungary-t a következő szónokok élő beszédei nyitják meg:

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Matt Schlapp, a szervező Amerikai Konzervatív Unió elnöke

Irakli Garibashvili grúz miniszterelnök és

Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Matt Schlapp ellen éppen 9 millió dolláros téttel bíró polgári per van folyamatban, a konzervatív politikust egy szintén republikánus kampánymunkatárs férfi vádolja azzal, hogy tavaly októberben, egy atlantai kampányesemény után megfogdosta az ágyékánál, italokat vett neki, kéretlenül rányomult és felhívta a szállodai szobájába,

De az utánuk következő felszólalók között is akadnak izgalmas figurák. Az érvényben lévő program szerint a nyitóbeszédek utáni rövid szünetet követően Tucker Carlson videóbejelentkezése következik. Ez egyben a "No Woke Zone" című blokk kezdete.. Utána az az Andrej Babis volt cseh miniszterelnök lép élőben a pódiumra, aki ellen európai uniós támogatások elcsalása miatt folyik büntetőeljárás.

Később felszólal Paul Gosar is, ő az Orbán-kormány embere az amerikai Kongresszusban.

A nyíltan oroszpárti Paul Gosar legutóbb két hete került be a hírekbe Amerikában, amikor képviselői hírlevelében egy holokauszttagadó tartalmakat is publikáló weboldalon közölt cikkre mutató linket helyezett el. A cikk róla, Gosarról szólt, a címe pedig:



“A képviselő szerint Nuland és Blinken, a két zsidó háborús uszító “veszélyes bolondok, akik mindannyiunkat a halálba vihetnek” Gosar, miközben az Orbán-kormány embere a Kongresszusban, még a republikánusok szélsőjobboldali szárnyán belül is szélsőségesnek számít. A Vice-nak egy alkalommal arról nyilatkozott, hogy a gyermek Soros György a holokauszt idején zsidókat jelentett fel a náciknál. (Soros György 14 évesen, családi ismerősöknél bujkálva élte túl a népirtást.)

2019-2020-ra Gosar lett a Fidesz-kormány legreménytelibb kapcsolata az amerikai kongresszusban, miután a korábbi - és nála jóval befolyásosabb - hivatalos kapcsolat, a Putyin-csodálatáról is ismert kaliforniai republikánus, Dana Rohrabacher 2018-ban óriási meglepetésre elveszítette az 1989 óta birtokolt székét a Kongresszusban. Illetve Orbán másik fontos emberét, Steve King republikánus képviselőt a rasszista, fehér felsőbbrendűséget sugalló nyilvános megjegyzései miatt 2019 januárjában kizárták a kongresszusi bizottságokból.

De felszólal mások mellett Gavin Wax, a fiatal szélsőjobbosokat összefogó New York Young Republican Club elnöke is. Az ő tagjuk, támogatottjuk és anyagi támogatójuk volt az a trumpista, meleg George Santos képviselő, aki azzal lett híres, hogy lényegében minden hazugság volt, amit az önéletrajzában állított magáról.

A csütörtöki napot Völner Pál egykori főnöke, Varga Judit zárja.

A pénteki program a titokzatoskodva megfogalmazott "Videóüzenet az Egyesült Államokból" című programmal indul, ami feltehetőleg Donald Trump hívását takarja. Ezen a napon később videón jelentkezik be Steve Bannon, Trump elnök egykori főtanácsadója, aki ellen több per is folyamatban van. A csalási ügyében, amikor a vád szerint a amerikai-mexikói határkerítés építésére gyűjtött adományokat fordította saját magára több társával együtt, Trump egyszer elnöki kegyelemben részesítette, de a pert New York állam később újraindította. Bannont később négy hónap börtönre ítélték, amiért nem volt hajlandó megjelenni a Capitolium feldúlását vizsgáló kongresszusi vizsgálóbizottság előtt. Bannon fellebbezett az ítélet ellen.

Az amerikai szélsőjobboldali és rasszista botrányhősök mellett az eseményen a következő magyar kormánytagok mondanak beszédet:

Orbán Viktor miniszterelnök,

Varga Judit igazságügy-miniszter,

Nagy István agrárminiszter,

Szijjártó Péter külügyminiszter

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter

Lázár János építési és közlekedési miniszter

Az esemény teljes programja itt tanulmányozható.