Soros György neve előkerült Orbán rádióinterjújában, de az ablaka alatt lefújt diákok nem

Orosz-ukrán háború, globális elit, spekulánsok, plakátokkal támadó Egyesült Államok, Soros György, pápalátogatás, szankciók, rezsicsökkentés, uniós fenyegetések - sok minden szóba került Orbán Viktor péntek reggeli rádióműsorában, de a 25 perces műsoridő arra mégsem volt elég, hogy a miniszterelnök legalább néhány szót ejtsen az ablaka alatt könnygázzal lefújt diákokról.

Ehelyett sokadszorra is elmondta, hogy a háborúnak nem lehet nyertese, csak vesztese. Nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy Oroszország atomhatalomként belenyugszik. „Azt gondolni, hogy az oroszok majd ölbe tett kézzel fogják nézni, amint legyőzik őket, ahogy összedől a politikai rendszerük, megölik az elnöküket, dróntámadást indítanak a Vörös tér fölött, szóval hogy ezt majd tétlenül nézik, és belenyugszanak egy katonai vereségbe... Aki ezt hiszi, az még nem nőtt ki a gyermekkorból.”

Orbán szerint örülni kell, hogy nálunk nincs háború, pedig szerinte az amerikaiak belepréselnének minket is, de a kormány nem hagyja. Ezzel az amerikai nagykövetség által támogatott plakátkampányra indult, amiben az orosz csapatok kivonását követelik Ukrajnából, és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharchoz hasonlítják a helyzetet. „Ha kimegy az ember az utcára, látja, hogy Amerika egy háborús kampányt folytat Magyarország területén. Ez is megérne egy misét egyébként, hogy a saját országunkban egy másik ország egy fegyveres konfliktus ügyében propagandakampányt folytathat, és a magyar törvények ezt lehetővé teszik. Ezen is kell majd gondolkodnunk.” Később megjegyezte azt is, hogy

„az amerikai befolyás, ami különböző csatornákon keresztül érvényesül, nem hagy teret a béke hangjának”.

A készülő ukrán ellentámadásról pedig azt mondta, hogy attól erősödni fog a konfliktus. „Szóval nehéz hetek elé nézünk” - sóhajtott egyet.

Beszélt arról is, szerinte kiknek áll érdekében a háború. „A fegyvereket mindig el lehet adni, a fegyverüzlet ilyenkor virágzik.” De rátért arra, hogy ez a helyzet a spekulánsok, a csempészek aranybányája. „Rengeteg üzleti érdek kapcsolódik ide, és ne felejtsük el, hogy vannak nagy, nyugati gazdasági érdekkörök.

Soros György áll ezek között is az első helyen.”

Megítélése szerint ezek az érdekkörök mindig is arról álmodoztak, hogy betegyék a lábukat Ukrajnába és hozzájussanak Oroszország természeti erőforrásaihoz.

Az elmúlt 30 év legjobb három napja

A pápalátogatás viszont rengetek pozitív energiával töltötte el a miniszterelnököt. „Elég régóta forgolódok az ország politikai ügyei körül, de nem emlékszem ilyen jókedvű három napra az elmúlt 30 évből. Mindenki azt mondta felekezeti hovatartozás nélkül, hogy idejött a pápa, és csupa jó dolgok történtek. Egyetlen rossz dolog se történt, és olyat se nagyon láttam, hogy valaki önmagában a jelenlétével megfékezett volna bennünket, megfékezte volna az egymással viaskodó politikai erőket, hogy néhány napra ezeket felejtsük el.” Mindezek fölé valami más emelkedett, amit a „Szentatya” hozott ide.