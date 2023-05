Elítélték Donald Trumpot egy újságírónővel szembeni szexuális erőszak miatt

Szexuális erőszak vádjában bűnösnek találta Donald Trumpot kedden a New York-i Legfelsőbb Bíróság: az exelnök a kilencvenes években szexuálisan zaklatott és bántalmazott egy újságírót, E. Jean Carrollt - aki egyike annak a tizenhat nőnek, aki szexuális erőszakkal vádolta meg a volt amerikai elnököt.

photo_camera Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Trumpot - aki végig tagadta a vádakat - hárommillió dolláros pénzbüntetésre ítélték, és további kétmillió dollárt ki kell fizetnie a perköltségek miatt. A polgári perben korábban a volt amerikai elnök azzal védekezett, hogy azért nem erőszakolhatta meg az újságírót, mert „nem is az esete", sőt, állította, hogy soha nem is találkozott Carrollal. Aztán egy tárgyaláson összetévesztette volt feleségét, Marla Maples színésznőt és az őt nemi erőszakkal vádoló újságírót, ez pedig döntő lehetett a perben: tanúvallomása közben a volt elnöknek fényképeket mutogattak, az egyiken pedig felismerni vélte Maplest, akivel közös gyerekük is született - csakhogy a képen valójában Carroll szerepelt.

photo_camera Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Carroll 2019-ben a New York magazinnak írt cikkében állította, hogy Trump a kilencvenes évek közepén a manhattani Bergdorf Goodman luxusáruház fehérnemű osztályán egy próbafülkében megerőszakolta. A volt elnök válaszul hazugnak nevezte a nőt, és azt mondta, csak új könyvét akarja reklámozni a vádakkal.

(via BBC)