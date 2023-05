Varázsgomba-terápiás központ nyílik Oregonban, nem lesz olcsó

Oregonban nyithat meg az első varázsgomba-terápiás központ az Egyesült Államokban, miután az államban gyakorlatilag dekriminalizálták az összes drog kismértékű birtoklását. Az itt vásárolt pszilocibin gombákat csak itt, szigorú felügyelet alatt lehet elfogyasztani, a nagyobb dózisokért pedig akár 3500 dollárt - több mint egymillió forintot - is elkérhetnek.

A végstádiumos rákbetegeknek és depresszióban szenvedőknek korábban már Kanadában és a michigani Detroitban is elérhetővé tették a varázsgombát. Az Eugene Psychedelic Integrative Center oldalán különféle tripekre lehet belépőt váltani: a hatórás alkalom ára tartalmaz egy egyórás felkészülési-, és szintén egyórás reintegrációs foglalkozást, de a kevésbé kalandvágyók egy-két órás sessionökre is beülhetnek. Oregonban a huszonegyedik életévüket betöltött személyek orvosi beutaló nélkül is gombázhatnak, ha korábban már részt vettek egy alkalmon egy engedéllyel rendelkező mediátorral.

Eközben a varázsgomba néven ismert pszilocibin szövetségi szinten továbbra is illegális, de az amerikai feketepiacon már pár tízezer forintért hozzá lehet jutni - bár nem ritkán hamisítják. A microdosing igazságairól és tévhiteiről két éve Szigeti Balázs drogkutatót kérdezte a 444.



(via Vice; Forbes)