Gulyás Gergely bejelentette, hogy egy hónap múlva tudnak „számlákat küldeni Brüsszelnek”, amit „reményeik szerint ki is fognak fizetni”

Cikkünk folyamatosan frissül.

Csütörtökön délelőtt kormányinfót tart Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra, hogy elmondják, „mit, miért tesz a kormány”. Például meghosszabbította a kamatstopot, ami Gulyás szerint ez több mint 300 ezer családot érint.

Azt is elmondta, hogy május 30-án fogják beyújtani az országgyűlésnek a költségvetést, illetve hogy csökkenteni kívánják a hiányt és az államadósságot. Gulyás azt mondta, a költségvetési hiány három százalék alatt lesz: „2,9 százalékkal számol a költségvetés”, majd arról is beszélt, hogy emellett továbbra is az egy számjegyű infláció a cél, ezt pedig az év végéig szeretnék elérni. Úgy, hogy áprilisban 24 százalékkal voltak magasabbak az árak Magyarországon, mint egy évvel korábban. Mondjuk utóbbit Gulyás nem említette.

Azt viszont igen, hogy „háborús időkben olyan költségvetésre van szükség, ami garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést”.

Ezután Gulyás arról beszélt, hogy „háborús időkben a honvédségre lényegesen többet kell költeni”, illetve hogy „a béke és a szankciók kivezetése esetén a költségvetés mozgástere jelentősen megnőne”, és „az infláció lényegeseb magasabb emiatt, a kamatok is magasabbak”. Azt mondta, „ezeknek a gyors és radikális csökkenésével lehet számolni abban az esetben, ha a háború véget érne, emiatt azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetünk”.

Innen gyorsan áttért a két héttel ezelőtti pápalátogatásra, miszerint „a pápa magyarországi látogatása is megerősített minket abban, hogy erkölcsileg is az azonnali tűsszünet és a béke az egyetlen helyes álláspont”, illetve „a római pápa is a béke pártján áll, a magyar álláspont a lehető legerősebb morális álláspontot kapta meg”.

Gulyás bejelentette azt is, hogy az országgyűlés a múlt héten „ellenszavazat nélkül 85 százalékos támogatottsággal elfogadta az igazságügyi törvény módosítását”, vagyis arra számítanak, hogy egy hónap múlva tudnak „számlákat küldeni Brüsszelnek”, amit „reményeik szerint ki is fognak fizetni”. Úgy fogalmazott, hogy mind megtették, amit a bizottság kért, még úgy is, hogy szerintük „annak nem volt jogalapja”. Szerinte a „baloldal” akadályozta a megállapodást, majd arra kérte a „magyar baloldalt”, hogy ők is álljanak a magyar tanárok és az egészségügy mellé. Szerinte nem igaz, hogy a kormány nem egyeztet a pedagógus szakszervezetekkel, és szerinte „könnyebb hergelni a pedagógusokat, amíg a bérük alacsonyabb, mint megérdemelnék”.

Gulyás újságírói kérdésre elmondta, hogy szerinte „profi és kifogástalan” volt a rendőri fellépés a Karmelitánál. Szerinte az elmúlt tizenhárom év profi rendőrségi gyakorlata bizonyította, hogy Magyarországon jogszabályi keretek mellett bárki szabadon tüntethet. „A törvényeket be kell tartani, nem lehet építési területre bemenni vagy védett épületet megtámadni.” Azt nem említette, hogy időközben kiderült, hogy az önkormányzat szerint sem építkezés, hanem „védett személyek biztonsága érdekében” zárták el a Karmelitát és környékét.

Szintén újságírói kérdésre mondta el, mit gondol arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Budaházy Györgynek. „Részben tiszteletben tartom, részben üdvözlöm” – mondta Gulyás, hozzátéve, hogy „a magyar igazságszolgáltatás szégyene az, ami az ügyben történt”.