Elfogytak az ipari területek, így két aksigyár épülhet meg a városban Debrecen polgármestere szerint

Papp László polgármester szerint népszavazást biztosan nem tartanak majd Debrecenben az akkumulátorgyárakról, viszont a híresztelések ellenére csak két ilyen gyár épül majd, nem öt darab - írta meg az atv.hu.

A fideszes polgármester elmondta, hogy csak közvélemény-kutatást hajlandóak készíttetni az akkumulátorgyárak kérdéséről. A témában már volt egy kutatás, aszerint a debreceniek 64 százaléka utasította el a beruházásokat. Papp szerint viszont azok a számok nem tekinthetőek relevánsnak, mert csak egy „internetes véleménygyűjtés" eredményei.

A polgármester szerint a téma körüli problémákat csak az ellenzéki politikusok nagyítják fel. Ezt bizonyítja, hogy a januári, februári tüntetéseken nem voltak sokan. A lakosok fenntartásaival ugyanakkor tisztában van Papp, ezért indítottak egy honlapot, ahol az akkumulátorgyártással kapcsolatos információkat gyűjtötték össze.

Papp emellett megcáfolta, hogy öt akkumulátorgyárt terveznének Debrecenbe. Habár korábban voltak ilyen híresztelések, a polgármester szerint elfogytak az ipari területek, így csak az eddigi bejelentett két gyár épül majd meg.

A polgármestert kérdezték a 2024-es választási esélyeiről is. Papp nem tart attól, hogy az akkumulátorgyárak körüli tiltakozások kihatással lennének a támogatottságára. Ahogy fogalmazott: „meg van győződve arról, hogy Debrecen egy hihetetlen eredményes időszakot tud maga mögött".

A kormány tavaly augusztusban jelentette be, hogy Debrecen mellett 221 hektáros területen épít akkumulátorgyárat a kínai CATL cég. A tervek szerint a gyár jövőre már meg is kezdené a próbaüzemet. A beruházás összértéke kb. 3000 milliárd forint lehet, amire a magyar állam is ad támogatást. A nem tisztázott környezeti hatások miatt a helyiek több tiltakozást is szerveztek.



Idén májusban pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy 400 milliárd forintos beruházással Debrecenben építi fel első európai üzemét a világ 9. legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója, a kínai Eve Energy.