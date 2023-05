Saját munkatervét sem írta le a Korrupcióellenes Munkacsoport, ezért mondott le a testület egyik civil tagja

Csütörtökön hárman is távoztak a Korrupcióellenes Munkacsoportból, amit az uniós pénzekhez való hozzáférés reményében hozott létre a kormány tavaly decemberben. Reszkető Petra, a Budapest Intézet elemzőcég egyik vezetője a 444-nek azt mondta, félévnyi működés után nem látta biztosítottnak, hogy érdemi munkát lehet végezni a testületben.

A Korrupcióellenes Munkacsoportnak 21 tagja van, ebből tíz tagot az állami szervek delegáltak, tízet pedig pályázati úton választottak ki a nem-kormányzati szereplők közül. Utóbbiak közé tartozott Reszkető Petra, hasonlóan többek közt az Átlátszó, a Transparency International vagy a K-Monitor képviselőihez. A munkacsoport konzultatív szerepet tölt be az Integritás Hatóság mellett, amit szintén tavaly hoztak létre a korrupció elleni küzdelem jegyében.

Reszkető Petra azt mondta, már a pályázatában kiemelte, mennyire fontosnak tartja, hogy a munkacsoport éves munkatervet alkosson, amiből világosan kiderül, hogy milyen prioritások mentén dolgozik. De hiába telt el lassan öt hónap az évből, még mindig nem fogadtak el ilyen dokumentumot, miközben szerinte a hatóság tervei sem körvonalazódtak. Márpedig úgy gondolja, ha a testület hatékonyan működne, ennyi idő elegendő lett volna.

Lemondásának másik oka, hogy nem világos, lesz-e valódi társadalmi egyeztetés az ország új korrupcióellenes stratégiájáról, amit júniusig kellene elfogadni. A munkacsoport ugyan véleményezhette a készülőben levő stratégiát, de Reszkető Petra szerint ez nem helyettesítheti a széleskörű egyeztetést. „Van ennek egy olyan olvasata, mintha a munkacsoportot gondolnák a társadalmi egyeztetés fórumának.”

photo_camera Transzparens egy 2018-as tüntetésen Fotó: botost/444.hu

A munkacsoport márciusban tette közzé 2022-es korrupciós jelentését, erről korábban a hvg.hu számolt be. A 196 oldalas szövegben javaslatokat is megfogalmaztak, de semmi sem kötelezi a kormányt, hogy meg is fogadja ezeket.

Reszkető Petra szerint „nem a jelentések fogják megoldani ezt a patthelyzetet. Sokkal intenzívebb párbeszédre és együttműködésre lenne szükség a kormányzat, az üzleti és a civil szektor között”.

Sokan eleve nem hittek benne, hogy a hatóság és a munkacsoport érdemi korrupcióellenes munkát végezhet. Tóth István János közgazdász, a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) vezetője tavaly novemberben azt mondta: „Magát a rendszert az új hatóság nem fogja megváltoztatni. Ez egy kleptokrata rendszer, amin e hatóság létrehozása nem változtat”.

Reszkető Petra viszont úgy látta, „szakértőként és állampolgárként minden lehetőséget meg kell ragadnunk az érdemi párbeszédre. Egy ilyen munkacsoport szükséges, de nem elégséges feltétele volt ennek”.

Kilépésének okairól nyílt levelet is írt.