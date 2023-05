„Amíg zsebre tett kézzel cigizgetve himnuszt énekelgettek, addig itt nem lesz változás”

„Mindenki érdeke, hogy a másik gyereke ne legyen sötét” - mondta egy idősebb hölgy a Kossuth téren a pénteki diáktüntetésen, mikor arról kérdeztük, miért van az, hogy hosszú ideje kizárólag a diákok voltak képesek nagyobb tömegeket utcára vinni. Az említett diákok becsülettel tolták végig a tüntetést a Kossuth tértől kezdve a Nagykörúton át egészen az Oktogonig, majd a tüntetés „hivatalos” végeztével tovább a Fidesz-székház felé a Lendvay utcába az impozáns rendőrsorfal elé, ahol, bár többször is egymásnak feszültek a rendőrök és a fiatalok, végül könnygázazás nélkül ért véget az esemény. A korábbi diáktüntetésekről, valamint a pénteki akcióhoz fűzött szervezői reményekről itt írtunk hosszabban.

A többezres tömeg fél öt körül kezdett el gyülekezni a Kossuth téren, ahol nem volt hiány a különböző molinókból, táblákból, de még művészi installációkból se. Voltak, akik Family Guyos rajzokkal kritizálták a kormányt, mások Dicktátoros felirattal érkeztek, sőt akadt aki a három bölcs majom szobrot értelmezte újra a semmit se látó Orbán, semmit se halló Pintér és a nem beszélő Maruzsa figurákkal.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A résztvevők életkora jobban megoszlott a legutóbbi, alig 1500 fős tüntetéshez képest, mivel most a rengeteg diák mellett, szülőket, nagyszülőket, sőt még óvodásokat is lehetett látni az eseményen. Ez utóbbi korosztály szolgáltatta az esemény egyik legikonikusabb jelenetét is, amikor egyikük pont a rendőrök lába előtt kezdett el játszani a matchboxaival.

A rend őrei szigorú tekintettel figyelték a kisfiút, aki egyáltalán nem zavartatta magát és eljátszotta, ahogy a rendőrautója összeütközik egy civil kisautóval.

A Tisza István-szobor körül gyülekező tömegben kezdetben még a karmelitás kordonbontásról és a fullasztó melegről beszélt mindenki, majd negyed 6 körül lelkes bekiabálások mellett nekiindult a tömeg. Ekkor csíptünk el három deszkás srác beszélgetéséből is egy mondatfoszlányt: „Majd kickflipeljünk egyet az Orbán sírján”. Ezután a Falk Miksa utcát az elejétől a végéig ellepték a skandáló diákok, akadtak tizenegynéhány évesek is, akik szüleikkel együtt kiáltották, hogy „Szabad ország, szabad oktatás”, de nagyot ment a „Státusztörvény bosszútörvény” és a „Könnygáz nem tanít” is, míg a harciasabbak a belügyminisztert szólították meg: „Pintér Sándor szopjon le”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Jászai Mari térre érve az arra sétáló turisták, és a 4-6-os villamosról leszállni kényszerült utasok közül sokan teljesen értetlenül bámulták a kígyózó tömeget, mások az orruk alatt szitkozódtak a fennakadásért, a Vígszínház dolgozói pedig igyekeztek átevickélni a sámándob ritmusára skandáló tömegen, hogy időben odaérjenek a nyitásra. Ekkorra tudósítóink már szpottolták a magyar politikai- és közélet prominensebb képviselőit, így Jámbor Andrást, Vadai Ágnest, Molnár Áront, a noÁr mozgalom alapítóját, Baranyi Krisztinát, Törley Katalint, Kovács Gergőt, Kunhalmi Ágnest, Fekete-Győr Andrást, Tompos Mártont és Hadházy Ákost is. A tömeg az Oktogon felé végig csatlakozásra bíztatta a járókelőket, a módszer pedig relatíve sikeresnek bizonyult.

Pssz… Fidesz-székház

A menet eleje végül háromnegyed órás csúszással érkezett meg az Oktogonra, miközben a hangszórókból a 12 évvel ezelőtt kiadott Nem tetszik a rendszer üvöltött, amire páran meg is jegyezték a tömegből, hogy „nem sok minden változott azóta”. Ahogy az utolsók is megérkeztek a térre, elkezdődtek a rövid, de annál velősebb felszólalások, amikben egyesek arról beszéltek, hogy „a kormány átlépett egy határt, megmutatta a fiatal generációnak, hogy mit kap az, aki kiáll az igazáért”, míg volt aki felszólította Orbánt, hogy

„miniszterelnök úr, ne szórakozzon a fiatalok jövőjével, ez nem szotyi, nem kisvasút, és nem is lombkoronasétány”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A beszédek elejét Bódi Ábel jobboldali influencer néhány bohócorral, megafonnal és „Segícség elnyómnak!” feliratú papírral felszerelkezett haverja zavarta meg, akik azon véleményüknek adtak hangot, hogy Magyarországon nincs diktatúra, valamint megtekintésre ajánlották az egy köpésre található Terror Háza Múzeumot, miszerint ott látni, hogy mi is az igazi diktatúra. Bódiék ellen gyülekezési joggal való visszaélés miatt szabálysértési eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rövid beszédek és a gyors lezárás egyértelműen afelé mutatott, hogy az igazi banzáj még csak most kezdődik. Erre az is ráerősített, a felszólalások közben többen is elkezdtek „psssz... Fidesz-székház. Olvasd el és add hátra!” feliratú szórólapokat szétosztani. A hivatalos rendezvény lezárultával pedig némi tétovázás után meg is indult a tömeg az Andrássyn, amire a rendőrség már számíthatott, hiszen ameddig a szem ellátott, rendőrautók orrai kandikáltak ki a keresztutcák sarkaiból.

Akik viszont nem számítottak a tüntetőkre, azok a környéken gyanútlanul autókázók voltak: a Kodály köröndön állt a forgalom, igaz, úgy tűnt, a kocsisok egy része mosolyogva integetett és dudált. A Bajza utcához érve hirtelen „mocskos Putyin”-ozásba kezdett a tömeg, miután látták, hogy az orosz nagykövetség épülete körül hosszú kordonokat húztak fel.

Kismalac, kismalac engedj be!

Ekkorra már érezni lehetett, hogy bár a lelkesedés megmaradt, a kezdeti svung, amit a könnygázas Karmelita-látogatás reménye hozott, kissé szertefoszlott. A legtöbben, akikkel útközben találkoztunk, itt már arról beszéltek, hogy nem valószínű, hogy bármi is történik majd a Fidesz székházánál. Ez a pillanatnyi bizonytalanság azonban nem tartott sokáig, hiszen a Lendvay utca felé közeledve Pankotai Lili megafonon tájékoztatta a tömeget: az utcát rendőrsorfal állja el, és könnygáz is akad náluk bőven.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetők végül a Kossuth nótát énekelve érkeztek meg a Rippl Rónai utcába a rendőrsorfal elé, ahonnan már nem engedték őket tovább a Fidesz-székházhoz. A diákok itt már a „Bűnözőket védtek” és a „Hazaárulók” rigmusokat skandálták, de felhangzott az „Utáljuk a nagyhasút, üsse el a kisvasút” is, miközben pár fiatal meggyújtotta az első színes füstbombát. Nemsokkal később pedig a tüntetők elkezdték hátranyomni a rendőröket, amiből kialakultak az első dulakodások.

Eközben a Lendvay utca túlsó, Dózsa György úti végénél kisebb tömeg gyűlt össze, akik miután szembesültek a rendőrsorfal hosszával, kivonultak a zebrára és blokkolták a forgalmat. Az tömegben meglepően sok volt a momentumos zászló. Ezen az oldalon alig volt egy-két nekifeszülés a sorfalnak, bár a jelenlévők igyekezték követni a túloldal eseményeit. Egy ponton rengeteg rendőrautó jelent meg, amikből sisakos rohamrendőrök szálltak ki, csak hogy eltűnjenek a sorfal mögött, és folytassák útjuk a másik oldalon közben egyre durvuló történések irányába.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Rippl Rónai utca eseményeinek - a sámándobok ritmusára a rohamrendőrökkel egyre intenzívebben összefeszülő tüntetők, a tömegben elájuló egyik résztvevő és a rendőri sorfalat papírrepülőkkel dobáló fiatalok kontrasztjában - rendkívül üde színfoltja volt a Kessel Gulyás Garden. Az étterem ugyanis pont az események gócpontjában található kereszteződés sarkán van és még egy kerítéssel körbezárt terasszal is rendelkezett, ahonnan remekül rá lehetett látni a sorfallal elzárt utcaszakaszra, és a tüntetőkre is. Ezt a fotós és videós szempontból stratégiailag fontos helyszínt, viszonylag hamar felfedezték maguknak a sajtó munkatársai is, arra azonban senki sem számított, hogy az említett teraszt, pár idős vendég nagyon határozottan megpróbálja majd megvédeni. Így a tömeg Szondi utcához közelebb álló része, a rohamrendőrökkel összefeszülő tüntetők mellett, ezt a kisebb ütközetet is végignézhették, míg végül az idős vendégek fel nem adták, hogy a terasz végleg átalakulhasson egyfajta sajtó backstage-é.

Eközben a Dózsa György felőli oldalon a rendőrökkel hevesen veszekedő tüntetők közül néhányan közös konszenzusra jutottak egyik kék ruhás polgártársukkal, miszerint a pártház amúgy is „tök üres”, ezért „értelmetlen” is „ez az egész”. Az egyre fogyó tömeg a sorfalban is megnyugtatta a kedélyeket, az ingerület lassan somolygásba csapott át a rendőrök részéről. Végül a Hősök terénél annyira eluralkodott a fesztiválhangulat, hogy a kevésbé kemény arcok vagy maradtak hallgatni a már-már maguknak ordibáló prófétákat vagy elindultak hazafelé.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Közben a másik oldalon is eljött az a pont, amikor a rendőrök felengedtek: „amíg zsebre tett kézzel cigizgetve himnuszt énekelgettek, addig itt nem lesz változás” - tanácsolta egy rendőr egy tüntetőnek. 10 óra előtt nem sokkal végül az itt lévő rendőrök is visszavonultak a Lendvay utcába és nem osztották tovább három részre a tüntetőket. A diákok ugyan követték őket, de mikor megálltak, ők is megálltak, közben pedig az első sorban páran már el is kezdtek sörözni és énekelni, így az esemény végül kisebb utcabálként ért véget.