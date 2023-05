Messze van még a cél az uniós pénzek ügyében a költségvetési biztos szerint

A nagy kérdések még megoldásra várnak, közel sem vagyunk a célnál, mondta Johannes Hahn költségvetési biztos a magyar uniós források ügyében folyó eljárásról az Európai Parlamentben tartott meghallgatásán, írja az Euronews. Az osztrák politikus előrelépésnek nevezte az Integritási Hatóság felállítását, de a magyar kormány még nem felel meg az elvárásoknak.

photo_camera Johannes Hahn, költségvetésért felelős osztrák biztos. Fotó: VIRGINIA MAYO/AFP

Hahn szerint a Bizottság nem akadályozná az alkut, sőt a Bizottság érdekelt a megoldásban, de olyan megoldás kell, ami a magyar polgárok érdekét szolgálja. A jogállamisági eljárásnak nincs időbeli korlátja, a folyamat lezárása akár a következő Európai Bizottság felállítása utánra, vagyis 2024-ig is elhúzódhat, mondta Hahn, hozzátéve, hogy szerinte ezért a jövőben érdemes lenne változtatni az eljárás szabályain.

Az Európai Bizottság által indított jogállamisági eljárásban és a helyreállítási pénzek felfüggesztésénél összesen 27 úgynevezett mérföldkövet kell teljesíteni. „A labda a magyar oldalon van, a magyaroknak kell döntést hozniuk, nem csak bejelentéseket tenni. Mi csak ezeket tudjuk majd kiértékelni” – mondta Hahn.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Hahn cáfolta a magyar kormány azon állításait, miszerint az EU menet közben változtatott volna a pénzeket illető elvárásain. A Bizottság többször is világosan elmondta az elvárásait és ezeken nem változtattak, mondta a biztos. Legutóbb Szijjártó Péter panaszkodott: „A brüsszeli testület jogállamisági elvárásai olyanok, mint egy végtelenített GPS. Az ember beüti, hogy hova megy, és akkor azt veszi észre, hogy az mondjuk öt kilométerre volt, de már három napja vezet, és a GPS mindig mondja, hogy most jobbra kanyarodj, most balra, most fordulj meg”.

Hahn az Erasmus-üggyel kapcsolatban azt mondta, többször is javasolták már a magyar kormánynak azt, hogyan lehetne feloldani az összeférhetetlenséget az alapítványi egyetemek ügyében. Ezt a kérdést július közepéig kellene rendezni ahhoz, hogy az érintett egyetemek magyar diákjai részt vehessenek a diákcsere programban.