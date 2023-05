Hathavi fizetéssel jutalmazta meg a fideszes városvezetést a fideszes frakció Dunakeszin

photo_camera Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Dióssi Csaba és három alpolgármestere is többmilliós jutalomban részesült Dunakeszin - köszönhetően a kormánypárti többségű önkormányzati testület döntésének.

Egy helyi jobbikos képviselő, Varga Zoltán Péter számolt be minderről csütörtökön Facebook-oldalán.

Varga azt írta, hogy a Seltenreich József frakcióvezető által aláírt előterjesztést épp Seltenreich József hozzászólása közben osztotta szét két ügyintéző a testület ülésén - a fideszes „Szeretem Dunakeszit” képviselőcsoport nevében.

Az összegek a Telex összesítése szerint bruttó 3,6 és 6 millió forint között mozognak.

Nyíri Márton társadalmi megbízatású alpolgármester a hvg.hu-nak úgy kommentálta a döntést, hogy egyrészt a városnak jól megy, másrészt a pénz egy jó részét amúgy is eljótékonykodják. Az ő esetében bruttó 3 millió körüli összegről van szó. Azt válaszolt a lapnak, hogy egyesületet és vallási szervezetet is támogat majd a pénzből, és biztos benne, hogy társai is így tesznek majd, erről egyeztetni is szoktak.

A többi érintette, Dióssi mellett Erdész Zoltán és Sipos Dávid fideszes alpolgármesterek nem válaszoltak a kérdésekre.

Varga a hvg.hu érdeklődésére hozzátette, hogy 2015 óta gyakorlat ez: minden évben megszavazz a testület ezeket a jutalmakat, csak a járvány idején vettek vissza a hathavi jutalomból. Dióssi Csaba egyébként 2010 óta vezeti Dunakeszit. (hvg.hu)