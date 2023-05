Podoljak: A háború után 100-120 km széles demilitarizált övezetre lesz szükség Oroszországban

A háború utáni rendezésnél 100-120 kilométer széles demilitarizált övezetre lesz szükség Oroszország területén belül Ukrajna határa mentén – közölte Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója.

Szerinte erre az övezetre azért lesz szükség, hogy megóvják az ukrán régiókat a tüzérségi csapásoktól.

„A háborút követő rendezés kulcselemének kell lennie, hogy a jövőben elejét vehessük az ismételt agressziónak” – közölte Podoljak, aki szerint a frontvonalon elhelyezkedő ukrán régiók biztonságának szavatolása érdekében „szükség lesz egy 100-120 km széles demilitarizált övezet létesítésére Belgorod, Brjanszk, Kurszk és Rosztov orosz köztársaságok területén”. Podoljak az orosz megyékről szólva a köztársaságok kifejezést használta.

photo_camera Mihajlo Podoljak Kijevben tavaly novemberben. Fotó: Hennagyij Mincsenko/NurPhoto via AFP

Az ukrán elnöki tanácsadó ezen felül azt fejtegette, hogy az általa felvázolt demilitarizált övezetet kezdetben egy nemzetközi kontingenssel ellenőrizhetnék.

Törvény a dróngyártásról

Az ukrán parlament megszavazta az előterjesztést, aminek az értelmében a hazai dróngyártókat mentesítik a vám- és általános forgalmi adó fizetési kötelezettségek alól. Jaroszlav Zseleznyak ukrán képviselő szerint a törvény célja a kijevi vezetés hadi erőfeszítéseinek szempontjából kulcsfontosságúnak tartott ágazat támogatása. A törvényt még Volodimir Zelenszkij elnöknek is alá kell írnia.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint több mint 80 dróngyártóval működnek együtt. A pilóta nélküli harceszközökre Ukrajna költséghatékony megoldásként tekint, hogy némileg ellensúlyozni tudja az orosz fegyveres fölényt.

Iráni szankciók

A 450 tagú ukrán parlament 328 szavazattal a nap folyamán jóváhagyta azt az Iránnal szembeni szankciós törvényjavaslatot, amit Zelenszkij nyújtott be vasárnap. Az 50 évre szóló törvényjavaslat értelmében egyebek között betiltanák a katonai felszerelések és az úgynevezett kettős, vagyis katonai és polgári célú felhasználásra is alkalmas termékek kereskedelmét és tranzitját, megtiltanák Iránnak az ukrán légtér használatát, felfüggesztenék Kijev gazdasági és pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését Irán felé és gátat szabnának a technológia- és tőkeexportnak is Iránba. (MTI)