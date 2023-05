Egymás után vallottak a polgármesterek arról, hogyan kellett volna visszagurítaniuk az uniós pénzeket a Fidesz kampányába

Három Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgármester is arról vallott szerdán a Fővárosi Törvényszéken, hogy a 2018-as választások előtt a térség fideszes képviselőjének emberei azzal keresték meg, gurítsanak vissza 10-20 százalékot a településnek járó uniós pénzből a kampányra.

A fideszes Boldog Istvánt és kabinetfőnökét, Fehér Petrát másik hét emberrel együtt 2020 decemberében vádolta meg az ügyészség hivatali vesztegetés elfogadása és az uniós pályázatok befolyásolása miatt. Fehér Petra ekkoriban nemcsak a kormánypárti képviselő asszisztense volt, hanem pályázatokat jóváhagyó a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnökeként is működött.

photo_camera Fehér Petrával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnökével Törökszentmiklós jövőjéről tárgyaltunk - írta szinte ugyanazt Boldog István egy évvel később, 2019. március 29-én Fotó: Boldog István/Facebook

A vádirat szerint Boldog és Fehér már 2015 környékén elhatározták, hogy a vidéki településeket uniós támogatásokhoz juttató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatainál helyzetbe hozott vállalkozóktól kérnek pénzt a biztos győzelemért. Később K. Péter is csatlakozott hozzájuk, aki ezzel a vesztegetési ügy harmadrendű vádlottjává vált. Azóta K. Péter asszisztense, G. Vanda már az előkészítő ülésen elismerte, hogy kenőpénzeket vett át és továbbított.



A polgármester majdnem behányt

Tiszaföldvár polgármestere, Hegedűs István a szerdai tárgyaláson azt mondta, hogy mivel hátrányos helyzetű régiónak számítottak, tőle 2017 őszén csak 10 százalékot kértek volna Fehérék. Azt állították, ez egy központi utasítás, a pénz a Fidesznek kell a közelgő választásokra. Hegedűs ezen felháborodott, mert tudta, hogy a pályázatban nemhogy 10 százalék tartalék nincs, de egyébként is az önkormányzatnak kell kipótolnia a projekt költségeit az elszálló építőipari árak miatt. Úgy látta, a tíz százalék visszacsorgatása a minőség rovására ment volna.

K. Péterék felajánlották, hogy vannak olyan „alvó cégeik”, amiket be tudnának indítani ezekhez a projektekhez. Műszaki ellenőrt, közbeszerzési tanácsadót és kivitelező céget is vittek volna. Amikor a polgármester elhajtotta őket, figyelmeztették, hogy ennek később Tiszaföldvár fejlődése láthatja kárát, mert nem biztos, hogy támogathatóak lesznek a projektjeik. Az önkormányzat egy másik kivitelezőt választott, Hegedűs később mégis arról értesült, hogy Fehérék ettől a vállalkozótól is kértek volna 20 százalékot, de elmondása szerint elhajtotta őket.

Hegedűs a bíróságnak azt mondta, sokkolta, hogy ilyesmibe akarják belekeverni. Aztán arról is hallott, hogy a szomszédos Martfű és Cibakháza vezetőit is hasonló ajánlattal keresték meg, és őket is megviselte. A marfűi polgármester a benne kavargó érzésekről konkrétan azt mondta neki:

„Ha lett volna vödör, akkor belehánytam volna.”

A tiszaföldvári polgármester vallomása után Fehér Petra szót kért, és hazugságnak nevezte az elmondottakat. Megjegyezte, hogy szerinte azon az egyeztetésen mások is voltak, a tíz százalékot pedig Hegedűs félreérthette, legfeljebb a vállalkozó nyereségéről lehetett szó. De Hegedűs kitartott amellett, hogy a a Fidesznek kérték a tíz százalékot.

A föld és ég urai

Hasonló beszélgetésről számolt be Kazinczi István, Tiszatenyő korábbi fideszes polgármestere is. Amikor nyertek a pályázaton kerékpárútra, egy másik polgármester előre figyelmeztette, hogy ezután biztos bejelentkeznek hozzá a visszagurítandó százalékokért. Azt mondta, tőle Fehér Petra és K. Péter már húsz százalékot kért. Cserébe a közbeszerzőt és a kivitelezőt hozták volna. Bár Boldog István neve ezen a megbeszélésen sem hangzott el, de Kazinczi evidensnek tartotta, hogy az ő nevében járnak el.

Úgy írta le a fideszes képviselő 2014 utáni működését, mintha ő lenne a térség földesura, a polgármesterek pedig a vazallusai. Bár tisztában volt azzal, hogy a törvény szerint a képviselő nem szólhatna bele a pályázatokba, de szerinte a valóságban Boldognak hatalmas befolyása volt a folyamatokra. „Ők voltak ég és föld urai” - jellemezte a megyei országgyűlési képviselőit. Beszélt arról a módszerről is, hogy ha a települést beszállt félmillió forinttal a KötiMente nevű propagandaújság kiadásába, azzal javíthatták a pályázati esélyeiket.

Törökszentmiklós jobbikos polgármesterét, Markót Imrét meglepte, hogy még az ellenzéki vezetőket is meg akarják sápolni húsz százalékkal a Fidesz kampányára. Amikor visszautasította őket, akkor elmondása szerint K. Péter megjegyezte, hogy „a főnök” túlzott, amikor húsz százalékot akart kérni. Később megjegyezte, hogy Fehér és K. máskor Boldog Istvánra hivatkozott főnökként. A megbeszélésről távozó Fehér Petra megjegyezte neki, hogy ha nem tudnak megegyezni, akkor a város nem számíthat pályázati pénzekre.

A szerdai tárgyaláson Fehér azzal védekezett, hogy mivel ő korábban a törökszentmiklósi Fideszben dolgozott, 2017-re nagyon rossz viszonyban volt Markót Imrével. Ezért nem tartja életszerűnek, hogy pont tőle kért volna 20 százalékot.

Mindhárom polgármesternek volt olyan élménye, hogy Boldog István falujába, Kétpóra hívták őket a pályázatokról egyeztetni, ahol a megbeszélés előtt le kellett adniuk a telefonjukat Boldog asszisztensének. Bár ezt furcsának találták, de belementek.

photo_camera A meggyanúsítása óta Völner Pál először ült vissza a Fidesz-frakcióba, éppen a korrupcióval vádolt Boldog István mellé Fotó: Bankó Gábor/444

Az évek óta húzódó per a jövő héten folytatódik. Boldog Istvánra - aki 2022-ig Völner Pál padtársa volt a parlamentben - az ügyészség 6 év letöltendő börtönt, ötmilliós pénzbüntetést és 6 666 666 forint értékű vagyonelkobzást kér, valamint 5 évre eltiltanák a közügyekről.