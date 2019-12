Ismerje meg a letartóztatott Fehér Petrát, Boldog István jobbkezét a képviselő fotóalbumából!

Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt gyanúsították meg és tartóztatták le Fehér Petrát múlt héten. A 37 éves, közgazdász végzettségű fideszes politikus egész idáig nem vont magára országos figyelmet.

De nem lehet mondani, hogy ne próbálta volna észrevetetni magát, itt például a 2018-as országgyűlési választási kampányban fidelitasos politikusként (2015-ben választották a választmány alelnökének) arról beszél, hogy az ellenzéki politikusok hatalomért és pénzért bármire képesek.

Fehér Petra neve a 2018-as parlamenti választáson a FIDESZ-KDNP országos listáján szerepelt, igaz, csak 211. helyen, az pedig még a Fidesznél sem befutó hely. Az előző ciklusban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnöke volt, ennek a testületnek most is tagja, Törökszentmiklós önkormányzati képviselője, de ott most éppen nem tud részt venni a munkában, mert a rendőrség tartja fogva.

Helyben leginkább Boldog István fideszes országgyűlési képviselő közeli munkatársaként ismerik. Ezt pedig nemhogy titkolta volna Boldog István, de a képviselő példásan karban tartott Facebook-oldalán kifejezetten hangsúlyos szerepet kap Fehér Petra.

Fehér Petrával, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés alelnökével Törökszentmiklós jelenéről és jövőjéről egyeztettünk - írta Boldog István 2018. július 18-án Fotó: Boldog István/Facebook

Fehér Petrával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnökével Törökszentmiklós jövőjéről tárgyaltunk - írta szinte ugyanazt Boldog István háromnegyed évvel később, 2019. március 29-én Fotó: Boldog István/Facebook

De nemcsak az történt közben, hogy mindkettejüknek lett tolla, Fehér Petra pedig hajszínt váltott. Van, hogy Boldog Istvánt helyettesítette Fehér Petra.

Fél évvel később házkutatás az egyeztetés helyszínén

A letartóztatás fényében így utólag vannak egészen zavarbaejtő képek is Boldog István Facebook-oldalán. Mint például ez, ami Cserkeszőlőn készült idén március elején.

"Szokolai Lajos polgármester úrral, Illési Sándor alpolgármester úrral és Fehér Petrával, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés alelnökével Cserkeszőlő idei fejlesztési lehetőségeiről tárgyaltunk" - írta Boldog István idén március 1-én. . Fotó: Boldog István/Facebook

A cserkeszőlői polgármesteri hivatalában ugyanis - ahol a kép készült - a múlt héten tartott házkutatást a Központi Nyomozó Főügyészség. Erről már nem a korábbi polgármester, a Boldog fotóján az asztalfőnél ülő Szokolai Lajos, hanem a település új, független vezetője, Varga Attila számolt be. Az új polgármester azt írta, hogy a nyomozók olyan ügyben kerestek bizonyítékokat, amik nem Cserkeszőlő jelenlegi vezetéséhez köthetőek. Ezek szerint akkor az előző ciklusról van szó. Az RTL Klub szerint a szomszédos Kunszentmártonban is foglaltak le iratokat az ügyben, és a választókerületben több polgármestert is kihallgattak uniós pénzekkel történt visszaélések miatt.

Nehéz nem összekötni ezt Fehér Petra-ügyével. A torokszentmiklosi.hu oldalnak a fővárosi törvényszék azt írta, hogy a november 29-én egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezett F. P. a rendelkezésre álló adatok szerint „megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatnál irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól - mint a pályázatok elbírálásában döntési folyamatra ráhatással bíró hivatalos személy - jogtalan haszonra tett szert”. Vagyis a gyanú szerint Fehér Petrának az uniós pályázatokon törvénytelenül helyzetbe hozott vállalkozók fizettek vissza pénzt a megszerzett munkákért. Ezeket a pályázatokat az önkormányzatok bonyolították le. Általában olyan, kisebb összegű munkák voltak ezek, amikre nem kötelező nyílt közbeszerzést kiírni, lehetnek meghívásos pályázatok is, kiválasztották cégeket „versenyeztetve”.

A megyei településeket érintő nyomozásról először Hadházy Ákos írt. Az ellenzéki képviselő azt az információt kapta, hogy Boldog István azzal zsarolhatta meg a választókerülete polgármestereit: csak akkor kaphattak uniós támogatást, ha a képviselő által javasolt cégek lesznek a kivitelezők. Ezért Hadházy a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult azzal a kérdéssel, hogy valóban zajlik-e olyan büntetőeljárás Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es számú választókerületében, ami országgyűlési képviselőt is érint. Az ügyészség annyit válaszolt, hogy „az Ön által feltett kérdés alapján jelenleg van beazonosítható ügyészségen folyamatban lévő büntetőügy”.

Hadházy október elsején sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, amire Boldog István azzal reagált, hogy szerinte az egész csak egy politikai cirkusz, hangulatkeltés a választási kampányban. „Eddig egyetlen hivatalos megkeresést sem kaptam, de szükség esetén természetesen állok a hatóságok rendelkezésére” - tette hozzá.

Miután előzetes letartóztatásba került Fehér Petra, az RTL újra megpróbálta megszólaltatni Boldogot, aki azt mondta, mivel nem érintettje az ügynek, nem nyilatkozik.

Az Indexnek nyilatkozott ugyanakkor Fehér Petra ügyvédje. Fülöp Tamás azt mondta, hogy a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be, mert azt megalapozatlannak tartja.

„Ügyfelem több kihallgatásán jelezte, hogy át sem látja, hogy mi ez az ügy és mi a gyanú alapja, ezért a vallomástételt e kihallgatásokon egyelőre megtagadta”

- mondta Fülöp az egyébként közgazdász végzettségű Fehér Petráról. Fülöp Tamás személyében egyébként kifejezetten nagy hal védi Fehér Petrát, ő volt ugyanis Jozef Rohác ügyvédje is.



Hadházy korábban két céget említett, amik feltűnően sok közbeszerzést nyertek Boldog István választókerületében, és szinte csak ott. Az egyik a Profiter Machine Kft., a másik az Akviron Kft., meghívottként őket versenyeztették. A Népszava megnézte a Profiter Machine jászkiséri székhelyét, és szellemtanyának minősítette azt.

A nyomozás még tart, nemhogy jogerős ítélet nincs, de tárgyalás, sőt vádemelés sem volt eddig. Mindenesetre több olyan uniós beruházás is volt, amit a két említett cég kapott meg a választókerületben, az alapkőletételnél és/vagy az átadásnál is ott volt Fehér Petra Boldog István társaságában.

Az utolsó előtti közös átadásuk október 3-án Mezőtúron éppen egy olyan beruházás volt, amiben uniós TOP-os pályázati pénzen, 78 millióért az Akviron volt a kivitelező.

Fehér Petra és Boldog István felújított bölcsődét avat Mezőtúron október 3-án a város polgármesterével, Herczeg Zsolttal Fotó: Boldog István/Facebook

Az alapkőletételnél is ott volt Fehér Petra és Boldog István.

Szelevényben a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését ünnepelték nemrég szalagátvágással. A munkát a Profiter Machnine végezte el.

A szelevényi polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésének átadása 2019. szeptember 24-én Fotó: Boldog István/Facebook

Mindez persze lehet véletlen is, mert tényleg nincs olyan szalag, amit ez a páros ne vágott volna át a választókerületben. Ezek például TOP-os pályázatok:

Öcsöd bel- és csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának a második üteme. 2019. július 30. TOP-os pályázat, de ezt a Körös-Aqua nyerte. Fotó: Boldog István/Facebook

2018. október 23-án Boldog István ezzel az a szöveggel osztotta meg a TOP-os pénzből felújított martfűi művelődési ház átadását: „Szimbolikus, hogy a Szabadság Napján adhattuk át a kultúra martfűi fellegvárát, hiszen ezzel azt üzenjük a nagyvilágnak, hogy a magyar kultúra páratlan kincse Európának, amit idegen erők nem vehetnek el tőlünk!”

A felújított martfűi művelődési házat adja át 2018 október 23-án Boldog István és Fehér Petra.

Az tény, hogy Boldog István szívesen ad hírt maga a pályázati győzelmekről, maga, teszi le az alapköveteket, vágja át a szalagokat, egyértelművé téve, hogy kinek is köszönhetőek a beruházások.

Szép hosszú a sor, mi mindent adott át a fideszes országgyűlési képviselő és a megyei közgyűlés letartóztatásáig feltűnően aktív alelnöke együtt. Nemcsak TOP-os pályázatokat.

Az utolsó ez volt október 7-én:

Kunszentmártonban a pedagógiai szakszolgálat új telephelyének átadásán Boldog István és Fehér Petra 2019. október 7-én. Fotó: Boldog István/Facebook

De nemcsak szalagot vágtak át

A Fehér-Boldog páros feltűnően sok helyen tette tiszteletét. Fehér Petra a Fidesz szeptember végi kongresszusán is Boldog István társaságában jelent meg.

Fehér Petra, Nagy István agrárminiszter és Boldog István a Fidesz kongresszusán 2019. szeptember 29-én Fotó: Boldog István/Facebook

Ott ült a választási kampányok idején tartott lakossági fórumokon is az első sorban.

És számos egyéb rendezvényen is feltűntek:

Öcsödön, a XI. Körös-Zugi Hagyományőrző Fesztivál és Elszármazottak Találkozóján 2019. augusztus 17-én. Fotó: Boldog István/Facebook

Ez a sor is végtelen hosszú, az újszülöttek köszöntésétől a falunapokig.

A helyi fideszes polgármesterek előtt sem volt titok, hogy szoros a munkakapcsolat Boldog és Fehér Petra között.

És egy képen minden, ami Boldog István Facebook-oldalának visszatérő eleme:

Tiszaföldvári körforgalom alapkőletétele

Az RTL Klub szerdán arról számolt be, hogy másik három embert is letartóztattak az ügyben, egynek pedig nyomkövetőt kell viselnie, mert fennáll nála a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint tartani lehetett attól, hogy megpróbálhatnak bizonyítékokat eltüntetni. Az RTL szerint egy debreceni, közbeszerzésekkel foglalkozó cég vezetőjét is letartóztatták.