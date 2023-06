Zelenszkij: Ukrajna készen áll az ellentámadásra

Ukrajna készen áll a rég várt ellentámadás megindítására, hogy visszafoglalja az Oroszország által megszállt területeket – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Wall Street Journalnek adott interjújában.

Kijev reméli, hogy az ellentámadással megváltoztathatják a tavaly február óta tartó háború dinamikáját, és visszafoglalhatják az oroszok által megszállt ukrajnai területeket.

„Erősen bízunk benne, hogy sikerrel járunk” – mondta Zelenszkij, aki szerint az ellentámadás „súlyos áldozatokkal járhat és többféleképpen is alakulhat”, így nem tudja pontosan, mennyi időt fog igénybe venni.

photo_camera Volodimir Zelenszkij Kijevben február 17-én. Fotó: AFP

Az ukrán elnök májusban azt mondta, hogy meg kell várniuk, amíg a nyugati partnerektől kapott páncélozott járművek megérkeznek az országba, mert csak ezután tudják hatékonyan megindítani az ellentámadást. Az elmúlt időszakban többször is igyekezett diplomáciai utakon arra bírni a nyugati országokat, hogy még több harci eszközzel támogassák Kijevet a Moszkva elleni harcokban.

Az ukrán hadsereg reggeli beszámolója szerint a harcok a Donyeck megyei Marinka városában összpontosulnak, a közlés szerint az ukrán erők minden orosz támadást sikeresen visszavertek.

Rácz András arról írt, hogy az orosz reguláris szárazföldi haderő kivérzett a háború első 15 hónapjában, óriásiak a veszteségek élőerőben és technikában, manőverező védekezésről szinte szó sem lehet. A légierő és a flotta viszont szinte teljesen ép, rakéták és robotrepülőgépek vannak bőven, kettős orosz stratégia várható a küszöbön álló ukrán ellentámadással szemben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta:

„Nekiestek az ukrán politikusok Orbán Viktornak azok után, hogy a miniszterelnök ismét kiállt a béke mielőbbi megteremtése mellett.

Nincs ebben semmi új. A békepárti politikusoknak rendre támadásokkal, kritikákkal kell szembesülniük. Mi viszont akkor sem adjuk fel! Továbbra is kitartunk amellett, hogy a legfontosabb feladat most: az emberéletek mentése. Minél tovább tart a háború, annál többen halnak meg. Minden egyes háborúval töltött nap emberek százainak vagy ezreinek (ki tudja ezt megmondani pontosan?) halálával jár. Ennyi újabb szétszakított család, ennyi újabb árván maradó gyermek.

Be kellene végre látnia MINDENKINEK: ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren! Ott csak a halottak vannak!

A megoldás a tárgyaló asztalnál van. Ott lehet életeket menteni Itt lenne az ideje!!!”