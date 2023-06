Október óta voltak jelei, hogy támadás érheti a Nova Kahovka-i gátat

Kedd hajnalban átszakadt a Nova Kahovka-i víztározó gátja, emiatt a környéken hatalmas területeket áraszthat el a víz, így evakuációra van szükség, és a zaporizzsjai atomerőmű működését is érintheti a gátszakadás.

Az ukrán hadsereg Oroszországot vádolta a történtekért, közleményük szerint a tározó gátját az oroszok robbantották fel, a megszállt Nova Kahovka orosz polgármestere tagadta ezt. Állandó szakértőnk, Rácz András szerint inkább az oroszok érdeke lehetett a gát felrobbantása.

Annyi biztos, hogy már tavaly októberben is lehetett hallani arról, hogy a gát célponttá válhat. Az Institute for the Study of War tavaly október 22-ei jelentésében írta meg: az orosz erők a gát felrobbantására készülhetnek, hogy ezzel lassítsák az előrenyomuló ukrán erők mozgását a régióban. Az orosz állami hírforrások azt a narratívát kezdték terjeszteni, hogy az ukránok fel akarják robbantani a gátat, de már az ISW akkori jelentése is megjegyezte, hogy ez nem állna Ukrajna érdekében.

November elején Szergej Szurovikin orosz tábornok vádolta meg az ukránokat, hogy az erőmű alatti terület elárasztását tervezik, erre reagált Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy "ha Oroszország felrobbantja a Nova Kahovka-i gátat, azzal hadat üzen az egész világnak". Nem kellett sokat várni az újabb fejleményre, mert két nappal később, november 11-én hatalmas robbanás rázta meg a létesítményt, erről közzétettek akkor egy felvételt is.

Maga a gát akkor nem károsodott olyan mértékben, hogy a mostanihoz hasonló vészhelyzet alakult volna ki, elsősorban a gáton átfutó út és vasúti sín sérült meg. A brit védelmi minisztérium akkori értesüléseiben arról írt, hogy az ukránok ugyan korábban célzott támadásokat végrehajtottak, de a november 11-ei robbantást szinte minden kétséget kizárólag az oroszok hajtották végre precíziós töltetekkel, hogy ezzel is lassítsák az ukrán erők mozgását, mivel a gát átkelőként is szolgál.

A következő hetekben hónapokban olyan alacsonyra csökkent a tározó vízszintje, amire három évtizede nem volt példa, és emiatt a környék ivóvízkészlete és a zaporizzsjai erőmű működése is veszélybe került. Ez a vízszint májusra rekordmagasra, több mint tizenhét méteresre emelkedett, és ahogy azt délelőtti cikkünkben is írtuk, néhány hete az ukrán vízerőmű-vállalat közleményben vádolta meg az oroszokat azzal, hogy a kahovkai gát lezárásával szándékosan emelték meg a tározó vízszintjét és árasztottak el így településeket Zaporizzsja megyében.

Ezek után történt a június hatodikai gátszakadás, melynek lehetséges következményeiről itt írunk.