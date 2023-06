Milyen térképet nézegettek a kormánytagok a Védelmi Tanács ülésén?

Rendkívül fontos megbeszéléssel indította a csütörtököt Orbán Viktor, de annyira, hogy még az Instagramra is kiposztolta. Összeült a Védelmi Tanács, mert „a tűzszünet és a béke lenne a legfontosabb, de az ukrán-orosz háborúban ma éjszakától fokozódó harcok zajlanak”.

Hogy pontosan melyik éjszakára gondolhatott Orbán, az rejtély. Egyrészt ma még nappal van, a harcok meg nem nem szerdáról csütörtökre, hanem vasárnapról hétfőre virradóra lángoltak fel a keleti arcvonalon, de annyira, hogy az orosz állami propaganda már hétfőn az ukrán ellentámadás kudarcáról számolt be, bár minden jel szerint az még el se indult, a vasárnap éjjel fellángoló harcok valószínűleg csak erőfelderítő műveleteket jelentettek. Ezt nagyon szigorúan akár értelmezhetnénk az offenzíva nyitányaként is, de pontosabb az offenzíva előkészítésének nevezni.

Emellett talán érdemes megjegyeznünk, hogy a hét eddigi legjelentősebb fejleménye az ukrán fronton nem a harcok vasárnapi fellángolása, hanem a Nova Kahovka-i vízerőmű gátjának felrobbantása volt, ami minden eddigi információ szerint valószínűleg az oroszok műve volt. De ezt a hatalmas árvizet okozó, nagy valószínűséggel háborús bűncselekménynek tekinthető eseményt a kormány ez idáig nem kommentálta.

photo_camera .A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) a Védelmi Tanács ülésén a Karmelita kolostorban 2023. június 8-án. A kormányfő mellett Kovács József, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzeti információs államtitkára, nemzetbiztonsági főtanácsadó (j) és Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára (j3), az asztalnál balról Pintér Sándor belügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (b-j). A miniszterelnök az ukrán-orosz háborúban fokozódó harcok miatt hívta össze a Védelmi Tanácsot Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

photo_camera A Deepstatemap térképe könnyen azonosítható az egyedi színezéséről: ezen a térképen jelölik zölddel azokat a területeket, amiket már több mint két hete szabadítottak fel az ukránok.