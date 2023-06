Letartóztattak egy amerikait Moszkvában, húsz évet is kaphat

Michael Travis Leake több mint tíz éve él Oroszországban, most letaróztatták, a vád szerint azért, mert mefedront árult. Most két hónapig előzetes letartóztatásban lesz, de akár húsz év börtönbüntetést is kaphat. Az orosz állami média szerint a férfi korábban zenész és katonai ejtőernyős volt és

Az amerikai külügyminisztértium közleménye szerint tudnak arról hogy nemrég letartóztattak egy ameikria állampolgárt Moszkvában, és most azon vannak, hogy „a lehető leghamarabb megadjanak minden konzuli segítséget”.

A húsz év börtönbüntetés már csak azért is lehet reális, mert Brittney Griner amerikai kosárlabdázót egy évvel ezelőtt 9 és fél év börtönbüntetésre ítélte az orosz bíróság, amiért a vámhatóságok hasisolajat tartalmazó vape-patronokat találtak a játékos csomagjában egy Moszkva melletti repülőtéren. Grinert végül decemberben szabadon engedték az Egyesült Államokban húsz év börtönre ítélt orosz fegyvercsempészért, Viktor Butért. (Guardian)