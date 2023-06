Az országos kórház-főigazgató bátran elszaladt a sajtó orvoshiányra vonatkozó kérdései elől

Jenei Zoltán, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője megkaphatta az eddig leginkább kormánypárti politikusoknak és médiaháttérembereknek járó kommunikációs kiképzést. Ennek lényege, hogy bármit kérdezzen is a nem akólsajtótól érkező újságíró, kérjük, hogy inkább email-ben küldjenek kérdést, mert most nagyon nem jó nekünk, de majd írnak választ a kollégák, majd pedig határozottan, lehetőleg valakivel beszélgetve vagy telefonálást mímelve lépdeljünk tova, levegőnek nézve a kérdéseket szajkózó médiamunkást. Jenei legalábbis pontosan ezeket a lépéseket követte, amikor az RTL híradója kérdéseket szeretett volna föltenni az egészségügy állapotáról. Az RTL a Országos Onkológiai Intézetben szeretett volna a kórház-főigazgatóval beszélni, ahol Pokorni Zoltán 12. kerületi polgármesterrel vett részt egy előadáson a kórházban robotsebészeti ellátást vezettek be.

A riporter arról először arról szerette volna megkérdezni Jeneit, amit Pokorni Zoltán pedzegetett beszédében, vagyis hogy egyes eszközök, fejlesztések olyan drágák (a robotsebészetet például 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból vezetheti be az intézet), tovább növeli a modern egészségügy nagy dilemmáját, hogy lehet-e mindenkinek minden ellátást ingyen biztosítania. A kérdésre viszont a főigazgató csak mosolyogva arról biztosította az újságírót, hogy a kollégái nagyon szívesen állnak rendelkezésre. A riporter jogos kérdése sem zavarta össze, hogy annyi idő alatt, amíg ezt elmondja, nem tudta volna esetleg a kérdést megválaszolni.

Ezután arról kérdezett volna az RTL, hogy a főigazgatóság hogyan kívánja kezelni kórházakban tapasztalt orvos- és szakdolgozó-hiányt, például annak kapcsán, hogy a napokban a Szentesi Dr. Bugyi István Kórházban létszámhiány miatt szünetel a kardiológiai ellátás. Ezeket a kérdéseket viszont már csak szinte futva, Jenei hátának tehette föl a riporter. Választ természetesen nem kapott, ahogy arra a kérdésre sem, hogy a főigazgató úr miért tesz úgy, mintha nem venné észre a mögötte loholó, fennhangon kérdező újságírót.