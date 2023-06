Indiából toboroznak teherautó-sofőröket Magyarországra

Márciusi hír volt, hogy a Baton Transport szállítócég magyar alvállalata női teherautó-vezetőket toboroz Indiából. A szervezésbe most az indiai kormány is beszáll: a Karnataka állambeli migrációs központban vízumot, repülőjegyet, féléves továbbképzést és ösztöndíjat is biztosítanak a Magyarországra igazoló teherautósofőröknek.

Most már nem csak a nőknek. Az indiai Economic Times szerint a jelentkezéshez nem kell iskolai végzettség, csak jó angoltudás és 2009 szeptembere előtt megszerzett, teherautóra szóló jogosítvány. A sofőrök fizetése nagyjából négyszázezer és hatszázezer forint között mozog majd. A helyi fuvarozószervezetek szerint habár Indiában minden száz teherautóra mindössze hetven sofőr jut, a nyugati országokban, vendégmunkásként a többszörösét tudják megkeresni annak a pénznek, amit otthon kapnának.

Teherautósokból Európa-szerte is hiány van: az RTL riportja alapján a magyar kamionsofőrök jelentős része elmúlt ötven éves, utánpótlás pedig alig.

A KSH szerint tavaly minden korábbinál több, legalább 70 ezer külföldi dolgozott Magyarországon. A szakértők szerint ők jellemzően harmadik országbeli munkavállalók, akik nemzetközi óriáscégek miatt jönnek hozzánk. Ilyen például a gödi Samsung-akkumulátorgyár, ahol három éve a munkavállalók több mint fele külföldi vendégmunkás volt, vagy a debreceni BMW-gyárban dolgozó több ezer török vendégmunkás.

A hivatal nem vezet statisztikákat a konténervárosokban és munkásszállókon lakó külföldi dolgozókról. A munkaerő-felméréseikbe csak azok kerülnek be, akik életvitelszerűen magyarországi lakcímen tartózkodnak, és akik legalább egy éve élnek Magyarországon, vagy ennyit terveznek itt lenni.