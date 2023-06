Putyin a hadvezetés oldalára állt Prigozsinnal szemben

Hónapok óta rendkívül heves szócsatát vív egymással a Wagner zsoldosalakulatot vezető Jevgenyij Prigozsin, illetve az orosz védelmi miniszter és a katonai vezetés, és a jelek szerint mostanra ezt a Kreml is megelégelhette, erre utalt legalábbis a javaslat, mellyel gyakorlatilag állami ellenőrzés alá vonnák a zsoldossereget.

Mint a Guardian írja, már a tervezet megjelenésekor, mely kötelezően előírná a különféle önkéntes- és zsoldosseregek számára, hogy szerződéses viszonyba lépjenek a védelmi minisztériummal, sejteni lehetett, hogy ilyen ötlet nem születhetett meg Putyin jóváhagyása nélkül, az orosz diktátor azóta személyesen is kiállt az ötlet mellett. A héten orosz katonai bloggerekkel beszélgetve elmondta, hogy tetszett neki Szergej Sojgu védelmi miniszter javaslata, hogy a zsoldosseregek kerüljenek a minisztérium irányítása alá.

Putyin mindenesetre a találkozón arról beszélt, hogy a lehető leggyorsabban meg kell valósítani a változtatást, és ezt diktálja a józan ész is, ugyanakkor fontos, hogy betartsák a vonatkozó jogi kereteket.

Sojgu korábban arról beszélt, hogy június végéig kéne minden zsoldosseregnek szerződnie a minisztériummal, mely után a Wagner gyakorlatilag az orosz haderő egyik alakulatává válna.

Mivel Prigozsin korábban rendkívül vehemensen támadta Sojgut, őt okolva az orosz hadsereg gyenge teljesítményéért, és többek között hadbíróság elé állítását is szorgalmazta, nem meglepő, hogy azt közölte, nem fognak aláírni semmit. Nem változott a véleménye szerdára, Putyin megszólalása után sem, és mint elmondta, amikor elkezdték ezt a háborút, szó sem volt arról, hogy nekik majd a minisztériummal kell tárgyalniuk. Szerinte a Wagner egyetlen harcosa sem áll készen erre a megalázkodásra, ezért nem írnak alá semmit, és bár ritka alkalom, hogy ennyire nyíltan szembeszálljon Putyin akaratával, üzent is az elnöknek, hangsúlyozva, reméli, az orosz elnök talál majd valamiféle kompromisszumot a Wagner számára.

A megkérdezett elemzők között akadnak, akik szerint a mostani lépés végleg megpecsételheti Prigozsin sorsát, akiből lassan a teljes orosz politikai és katonai elitnek elege van, és aki eddigi státuszát elsősorban a Bahmutnál bemutatott, hihetetlen orosz veszteségekre épített sikerei miatt tarthatta fenn. A lapnak nyilatkozó szakértők között volt olyan is, aki szerint Putyin már hónapokkal ezelőtt dönthetett a Wagner ukrajnai szerepvállalásának mérsékléséről, csak meg akarta várni a bahmuti harcok végét.

Voltak azonban olyan megszólalók is, akik szerint korai leírni még Prigozsint, mert korábban is sokszor megtették már ezt, és mindig fel tudott állni, és Putyin eleve szereti kijátszani egymás ellen az erős embereit. Sok múlhat azon is, hogy mennyire lesz sikeres az ukrán ellentámadás, ha ugyanis az orosz hadsereg meghátrálásra kényszerül majd, és jelentős területeket veszítenek, ismét elképzelhető, hogy az orosz elnök Prigozsint kéri majd fel a közbelépésre, vélte az egyik orosz megszólaló.