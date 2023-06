Mintha az elhunytak emléke már fabatkát sem érne, úgy szabadulnak meg egyre többen az urnáktól

Egyre több urnát találnak a szemétben, parkokban, kertekben – írja a Blikk. „Kiugróan az elmúlt két évben tapasztaljuk egyre inkább, hogy sokan megválnak az urnáktól – mondta a lapnak Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete (Mateszsz) elnöke. – Gyakran a házaspárok életben maradt tagjai viszik haza elhunyt férjük, feleségük hamvait, amikor viszont ő is meghal és utódok nincsenek, az urna is sorsára marad. Többnyire az új tulajdonosok »dobják ki« őket, de olyat is láttunk már, hogy a hazavitt hamvaknak a kertben alakítottak ki kegyeleti helyet, amiről a rokonságnak sem szólt az illető. Amikor ő is elhunyt, az építkezésbe fogó új tulajdonos fedezte fel az emléktárgyat.”

A napokban az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület, valamint a Mateszsz közös nyilatkozatot adott ki, melynek közvetlen előzménye az volt, hogy egy németországi csomagmegőrzőben megtalálták egy magyar férfi hamvait.

„A hamvakat tartalmazó urnák helye a temetőben van” – szögezték le az egyesületek. Közleményük szerint a szakma egyre gyakrabban találkozik olyan esetekkel, amikor közparkokban, hulladéktárolókban találnak urnákat, illetve a hamvak természetes vízbe történő engedése után természetvédelmi területen illegális síremléket állítanak fel. Történt néhány hónapja egy másik nagy visszhangot kiváltó eset is, amikor a rádiós Fiala János a műsorában porszívózta fel az apja kiszóródott hamvait.

Palkovics Katalin a Blikknek azt mondta, ha a közeli hozzátartozók beleegyeznek, a hamvak otthoni körülmények között tárolhatók közokiratba foglalt nyilatkozat megtétele után, viszont a rokonságnak lehetőséget kell biztosítani kegyeletük lerovásához, vagyis hogy megnézhessék, ha akarják. Aki ezt nem biztosítja, kegyeleti jogot sért. Minden esetben kiadnak egy lajstromszámot az urnára, így mindig tudják, ki vitte haza, de a gyakorlatban nincs eszközük arra, hogy kövessék a hamvak sorsát.

Nehéz megbecsülni a lelketlenül kirakott, méltatlan körülmények között talált urnák számát, írja a lap, országos összesített adatuk arról sincs a temetkezési szolgáltatóknak, hogy hányan viszik haza a kegytárgyat.

Az viszont tudható, hogy feltűnően megugrott a hamvasztásos szertartások száma. Vidéken általában 60 százalék ezek aránya, de a nagyvárosok és a főváros viszonylatában ez már 80 százalék a hagyományos temetéssel szemben.